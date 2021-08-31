İzmir Büyükşehir Belediye şirketlerinin yönetimlerinde yer alan isimleri inceleyince insan hayrete düşüyor.

Belediye veya şirketlerinden "çift maaş" alan ne kadar çok kişi olduğunu görünce "Bu kadar da olmaz" diyorsunuz. Hani CHP'li bazı siyasiler devlet bürokrasisinde birden fazla yerde görev alan bürokratları diline doluyor ya bence Büyükşehir Belediyesi'ndeki bu manzarayı görseler neredeyse dilleri tutulur...



GÜVEN EKEN VAKASI

Yeni Asır olarak Soyer'e 'abartılı övgüleriyle' tanınan Başkanvekili Mustafa Özuslu'nun meclis üyeliği ücretlerinin yanı sıra 3 farklı şirketten maaş aldığını deşifre etmiştik... Birden fazla maaş alanlara Soyer'in prenslerinden biri olan ve yıllardır danışmanlığını yapan Güven Eken de çarpıcı bir örnek oluşturuyor...

Soyer, seçildikten sonra Eken'i İzmir Vakfı Genel Müdürlüğü'ne getirdi. Bu arada kardeşi Onur Soyer'i de aynı vakfın genel sekreteri yaptı ve bu vakfa belediye kasasından 8.9 milyon lira aktardı.

Bu paraların önemli kısmı eften püften şeylere harcanırken Soyer, Güven Eken'i şimdi de belediyenin İZDOĞA şirketinin yönetim kurulu başkanlığına getirdi.



VAKIFTAN AYRILDI

Neyse ki Eken, sahip olduğu 3 koltuktan veya maaştan birini bırakmaya lütfetti de İzmir Vakfı Genel Müdürlüğü'nden ayrıldı. Şimdi hem danışman olarak Genel Sekreter maaşının yüzde 75'ini alıyor hem de İZDOĞA şirketinden huzur hakkı....

Bu arada bakalım Soyer, Eken'den boşalan İzmir Vakfı genel müdürlüğüne hangi eş-dostunu veya vakıf işlerinden hiç anlamayan, hayatında vakıf konusuyla hiç uğraşmamış tepeden inme birisini getirecek? Bunun takipçisi olacağız... Bence vakfın diğer ortakları olan iş dünyası örgütlerinin de eğer burasının Soyer'in arpalığı olmadığı düşünüyorlarsa bu konunun takipçisi olmasında fayda var...



'FİLECİ ŞEVKET'E YENİ GELİR KAPISI

Başkan Tunç Soyer'in belediyenin Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu Şevket Meriç'i getirmesi olay olmuştu. Ziraat Yüksek Mühendisi olan CHP'nin tanınmış isimlerinden Hatice Zeybek Uslu, "Soyer sanki belediyede hiç ziraat mühendisi yokmuş gibi Neptün Soyer'in filecisini Tarım Daire Başkanı yaptı. İzmir salak değil. Biz de salak değiliz.

Kusura bakmasın ama burası Seferihisar değil" dediği için partiden ihraç edilmişti.

Soyer, Meriç'i şimdi de İZDOĞA şirketinin yönetim kurulu üyesi yaptı. Yani o da huzur hakkı adı altında ikinci maaşı kaptı...



12 BİN NÜFUSLU İLÇEDEN İZMİR METROSU'NA

İzmir'in en önemli toplu ulaşım aracı metro... Ancak, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Metro A.Ş'nin yönetimine bakınca insanı şaşırtan bir isim görülüyor. Aydın'ın Yenipazar ilçesinde ikamet eden CHP'li Aytekin Sözen, bu hayati şirketin yönetim kurulu murahhas azalığı görevini yürütüyor. Sözen, 2015'te de İzmir'den milletvekili adayı yapılmıştı. Yenipazar'ın nüfusuna baktım 12 bin 239'muş. Yani 12 bin nüfuslu bir yerde oturan ve ikamet adresi olarak hala bu ilçeyi gösteren Sözen'in, 4.3 milyon İzmirliye hizmet veren İzmir'in metrosunun yönetiminde söz sahibi olması çok dikkat çekici bir durum. Bu da belediye şirketlerinin nasıl arpalık olarak kullanıldığını net bir şekilde gösteriyor.