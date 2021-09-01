PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, kendisiyle gizli kapaklı ittifak yürüten CHP ve İyi Parti'yi birlikteliklerini artık açık bir şekilde yürütmek için köşeye sıkıştırmaya başladı. Bu arada HDP'nin oylarıyla yerel seçimlerde nisbi bir başarı yakalayan CHP de, HDP desteği olmadan hiçbir şey yapamayacağını gördü.

Çünkü ana muhalefet konumundaki CHP'nin oyları artmıyor, hatta bazı araştırmalara göre zaman zaman düşüş eğilimine giriyor. Atatürk'ün kurduğu ve "En büyük iki eserimden biri" dediği CHP, işte bu açıdan HDP tarafından esir alındı.

CHP-HDP ELELE

Böyle bir ortamda bugün İzmir'de CHP-HDP-İyi Parti ittifakının ilk "açık" etkinliği yapılacak. Geçtiğimiz haftalarda Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 'Demokrasi için bir nefes' mitingine CHP ve HDP de katılmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan burada birer konuşma yapmıştı.

Ancak iki taraf da katılımcı olduğu için bu etkinlik ittifakın alenileşmesi yolunda çok etkili olmadı. Bugün Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılacak 15. Karaburun Bilim Kongresi ise, iki partinin ittifakını adeta dünya aleme ilan eder nitelikte olacak. Çünkü, ev sahibi CHP, konuşmacılar HDP ve CHP'den...

Üstelik adına 'bilim' denilen etkinliğin afişlerinde bile taş atan eylemci figürlerine yer verilmesi de çok manidar...

ELE GEÇİRMEK İSTİYORLAR

Çok belli ki, CHP-HDP ittifakının başkenti olarak İzmir seçilmiş... Çünkü İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nde kirli ittifak için İzmir'deki kadar pervasız adımlar atılmıyor. Tunç Soyer de bu misyon ile CHP tarafından Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılmış bir isim... Soyer, göreve geldiğinden beri HDP'ye kentte sürekli alan açıyor. CHP ilçe başkanları, Büyükşehir'e partililerini yerleştiremediği için isyan ederken Soyer, HDP'den gelen listelerde yer alan isimleri belediye kadrolarına dolduruyor. Bu isimler özellikle belediyenin sosyal yardım işleriyle ilgili bölümlerinde istihdam ediliyor ki propagandalarını rahatça yapabilsinler.

Öte yandan Soyer, kurduğu İzmir Düşünce Topluluğu'nda HDP'nin üst düzey yöneticilerinden akıl alıyor.

İZMİRLİ İZİN VERMEYECEK

Soyer, bugünkü etkinliğin de evsahibi olacak ve kongrenin açılış konuşmasını yapacak. Yani anlayacağınız HDP, CHP ve Soyer üzerinden İzmir'i de esir almak istiyor! Ancak İzmir, bu oyunlara gelmez.

Çünkü İzmir, Atatürk ve Cumhuriyet'e bağlılıktan taviz vermez. İzmir'deki CHP'liler de Soyer gibi HDP'ye değil Atatürk'ün milliyetçilik anlayışına daha yakın zihin yapısına sahipler... İzmir, bu kirli ittifakı boşa çıkaracak... Soyer ve birlikte hareket ettiği HDP'lilerin hevesleri kursaklarında kalacak...