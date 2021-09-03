Buğra Gökçe'nin hiçbir bağının olmadığını savunduğu Aktepe'nin fotoğrafına, annesi Şeyma Gölge Gökçe samimi bir yorum yapmış.



CHP Ankara İl eski Başkan Yardımcısı Özgür Aktepe'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin Ankara'dan kente gelmesinin ardından 2015 yılında İzmir'de kurduğu Agra Kent Hizmetleri A.Ş. büyüme şampiyonu bir şirket! Kurucusu Aktepe de tam bir yatırım dahisi!

Çünkü, sıfırdan kurulan ve hiçbir iş bitirme belgesi olmadığı için ihalelere doğrudan giremeyen Agra, önce Büyükşehir'in ihalelerinde yüklenicinin taşeronu olarak görevler aldı. Derken zamanla elinde iş bitirme belgeleri oldukça belediyenin ihalelerine kendisi girip kazanmaya başladı. Bugüne kadar belediyeye 500- 600 milyon liradan fazla iş yaptı.

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Yeni Asır olarak bu şirketin hızlı yükselişine işaret eden birçok habere imza attık.

Hatta Genel Sekreter Gökçe'nin Özgür Aktepe ile Ankara yıllarında arkadaş olduğunu gösteren twitter yazışmalarını bulup yayınladık. En son şirketin belediyeye bağlı İZBETON firmasının bir saat arayla düzenlediği iki ihalede toplam 46 milyon liralık iş aldığını da kaleme aldık.

Bugüne kadarki haberlerimizde Gökçe ve Aktepe'nin bu ihalelere fesat karıştırdığını söylemedik, iddia etmedik. Sadece ikilinin Ankara'dan İzmir'e uzanan öykülerinin paralelliğine dikkat çektik.

Tabii Gökçe, her haberimizde olduğu gibi bu son haberlerimizde de kendisini ihalelere fesat karıştırmakla suçladığımız evhamına kapıldı. Avukatı aracılığıyla bir açıklama gönderdi. Gökçe'nin avukatı Burak Güner'in açıklamasını okuyunca şaşırdım. Çünkü aynen şu yazıyordu:

"Müvekkilin ne haberde ismi geçen firmayla ne de haberde ismi geçen kişiyle herhangi bir bağı ve irtibatı bulunmamaktadır." Nasıl olur? Twitter yazışmaları ortadayken böyle bir şey nasıl yazılır açıkçası anlamlandıramadım...

INSTAGRAM'DAKİ YORUM

Ancak daha önce de dediğim gibi bize Büyükşehir ile ilgili bilgiler akmaya devam ediyor. Önceki gün de bir haber kaynağım bir mesaj gönderdi. Mesajdaki görsel, Gökçe ve Aktepe'nin arkadaşlığın da ötesinde ailece bile görüştüklerini ortaya koyuyordu. Görsel, Aktepe'nin geçtiğimiz yıllarda hayatını birleştirdiği ve Agra'da ortak olduğu eşi Ceren Topraktaş Aktepe'nin Instagram'daki bir paylaşımıydı. Paylaşımda Aktepe çiftinin bir düğünde çekilmiş fotoğraf karesi yer alıyordu. Peki, bu fotoğrafa yorum yazan flaş isim kimdi?

Hemen söyleyeyim: Gökçe'nin annesi Şeyma Gölge Gökçe...

NEDEN İNKAR EDİYORSUNUZ?

Şeyma Hanım bu fotoğrafa, "Vay yakmıştınız ortalığı çocuklar" yorumunda bulunmuş ve bir de kalp işareti eklemiş.

Yani görsel, Gökçe ve Aktepe'nin ailecek de tanışıp görüştüğünü ortaya koyuyordu.

Eee Sayın Gökçe...

Hani Özgür Aktepe ile hiçbir bağ ve irtibatınız yoktu? Peki, twitter yazışmalarının üzerine gelen bu yeni fotoğrafa ne diyeceksiniz?

Biz sizi kesinlikle ihalelere fesat karıştırmakla suçlamıyoruz ancak siz neden bunca kanıta rağmen Özgür Aktepe ile olan tanışıklığınızı ve aranızda bu yüzden oluşan bağı neden inkar ediyorsunuz?