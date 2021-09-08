İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Metrosu yapımı için önceki gün çıktığı ihalede teklifler arasındaki uçuruma dünkü yazımızda dikkat çektik. Bir yanda 6-7 milyar lira, hatta 9 milyar lirayı geçen teklifler varken diğer yanda 3.3 ve 3.9 milyar liralık tekliflerin olması kafaları karıştırdı. İzmir'de kiminle konuşsam bu kadar büyük fiyat farkına anlam veremiyor. Neticede yapılacak iş belli, kullanılacak malzeme belli, matematiğin kuralları da belli... Hesaplamada birkaç yüz milyon lira fark olur da 6 milyar liralık fark da neyin nesi? Neticede burada teklif veren merdiven altı firmalar değil alanlarında dünya devi olan şirketler...

EKMEĞİNE BAL SÜRÜLDÜ

Bu durum akıllara İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihalesini yapıp sonradan önemli proje değişiklikleri yaptığı büyük ihaleleri getiriyor. Bu Ankara Çankayalı Gülermak şirketinin inşa ettiği Narlıdere Metrosu'nda yapıldı. İstasyonların hacimleri yüzde 25 ila 75 oranında küçültüldü. Revizyon kapsamında otopark, yürüyen merdiven ve asansör gibi birçok inşaatın iptal edilmesi yüklenici firmanın ekmeğine bal sürdü.

HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ

Yine Karşıyaka'da yapılacak dev opera binası ihalesinde de müteahhite büyük bir kıyak yapıldı ve inşaatın temel sisteminde kullanılacak demir 10 bin ton azaltıldı. Bu şekilde Ankara Çankayalı yüklenici Çağdan Mühendislik'e on milyonlarca lira avantaj sağlanmış oldu. Allah ömür verirse İzmir'de yaşamayı sürdüreceğiz. Bakalım Buca Metrosu projesinde de büyük değişiklikler yapılacak mı, yapılmayacak mı hep birlikte göreceğiz...

İZMİR'E YENİ BİR YATIRIMCI

Folkart Yapı'nın patronu Mesut Sancak, İzmir'e geldikten kentte milyarlarca liralık projeler hayata geçirdi. En son liman arkası bölgesinde aldıkları arsaya da 4 milyar lira yatırım yapacağını açıkladı. Folkart ve Mesut Sancak'ı yıllardır İzmir Fuarı'ndan spor kulüplerine sponsorluğa, sanattan sosyal yardım hizmetlerine kadar kente birçok alanda katkı sunarken görüyoruz. İzmir'in şimdi bir önemli yatırımcı daha kazandığı görülüyor. O da Ankara merkezli Çiftay Holding'in sahibi Aydın kardeşlerden başkası değil...

ÇEŞME'DE DEV PROJE

Önce Batıçim'in yüzde 30'unu 95 milyon dolara aldılar ve şirketin yönetimine geçtiler. Aile şimdi İzmir'de bir yatırıma daha başladı. Kardeşler, babaları duayen işadamı Ziya Aydın'ın adının ilk harflerini taşıyan ZA İnşaat A.Ş. üzerinden Çeşme'deki Sheraton Oteli'nin yerinde yeni bir proje yürütüyor. ZA İnşaat, Haydar İnaç yönetimindeki Miray İnşaat ile birlikte Swissôtel Residences Çeşme projesini hayata geçirecek. Projenin lansmanı 14 Eylül'de yapılacağı bildirildi.

TEŞVİK EDİYOR YATIRIMLAR

Projeyi Aydın kardeşler adına Batıçim'in de Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen Sabit Aydın yürütüyor. İzmir iş dünyasının önemli ailelerinden birine mensup olan ünlü işadamı Bülent Akgerman, geçtiğimiz yıllarda gazetemize yaptığı açıklamada "Yeni İzmirliler hepimizi yatırıma teşvik ediyor" açıklamasında bulunmuştu. Umarız Aydın kardeşlerin yatırımları da kentteki diğer yatırımcıları teşvik eder...