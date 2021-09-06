İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer alan bir zamanların Ankara gazetecisi Şükrü Küçükşahin'in dün sosyal medyadan yaptığı paylaşım kulisleri hareketlendirdi. Şahin, 3 yıl sonra başkente İstanbul Büyükşehir Ankara Temsilcisi olarak döndüğünü açıkladı.

İmamoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti tarihinde örneği olmayan böyle bir temsilcilik görevi icat ederek yaptığı atağının arkasında CHP'nin ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olma hevesinin yattığı çok açık... Küçükşahin, bundan sonra Ankara'da İmamoğlu lobisi yapacak.



MYK'DAKİ İMAMOĞLUCULAR

Bakalım bu adaylığa sıcak bakmayan ve "Belediye başkanları bir dönem daha görev yapmalı" diyerek İmamoğlu veya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önünü kesmek isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu hamleye nasıl karşılık verecek? Kılıçdaroğlu'nun da MYK'daki İmamoğlucuları tasfiye edip etmeyeceği kulislerde cevabı aranan sorulardan biri. İmamoğlu'na Malatya'da Haziran ayında miting bile yaptıran Veli Ağbaba gibi 4-5 İmamoğlucu olduğu belirtiliyor. Bakalım 2023'e kadar kim kimi yiyecek?



SOYER DE ATARSA ŞAŞIRMAYIN

Bu arada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de bir Ankara temsilcisi atadığını görürsek şaşırmayalım.

Çünkü her ne kadar "Ben belediye başkanı olmak için yaratılmışım" dese de Soyer'in de gönlü Cumhurbaşkanı adaylığında...

Ancak yaptığı yanlış işler ve akla ziyan ihaleler nedeniyle imajı bir hayli yıprandığı için bu artık pek dile getirilmeyen bir olasılık. Bir etkinlikte söylediği "İzmir eyaleti" sözleriyle eleştiriler alan Soyer, yurtdışında İzmir temsilciliği açma konusuna öncelik veriyordu. Ancak, İmamoğlu'nun bu hamlesinin ardından "Bu neden benim aklıma gelmedi. Ne olur ne olmaz ben de Ankara'da lobimi yapacak bir temsilci atayayım" diyebilir...



RAYLI SİSTEME YATIRIM ÇOK DEĞERLİ

Bu köşede geçtiğimiz günlerde ikamet adresi olarak Aydın'ın Yenipazar ilçesi gözüken CHP'li Aytekin Sözen'in Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro'da yönetim kurulu üyesi yapılmasını gündeme getirmiştim.

Bu yazımın ardından Sözen aradı.

Kendisinin ikamet adresinin Yenipazar gözükmesine rağmen ikinci ikamet adresinin de İzmir olduğunu söyledi. 40 yıldır İzmir'de ikamet ettiğini ifade eden Sözen, başından bu yana CHP'li Başkan Tunç Soyer'in proje ekibinde yer aldığını ve şu an resmi olarak Büyükşehir Belediyesi'nin Kemalpaşa eğitim koordinatörlüğü görevini de sürdürdüğünü aktardı.



2007'DEN BERİ 7 BİN KİLOMETRE

Raylı sistemlerle ilgili birçok makalesinin bulunduğunu ifade eden Sözen, Türkiye'de 2007'den bu yana yapılan hızlı tren ve diğer raylı sistem yatırımlarının çok değerli olduğunu söyledi. Ecevit döneminden sonra Türkiye'de raylı sistem yatırımlarına ara verildiğini ifade eden Sözen, 2007 yılından sonra Türkiye'de raylı sisteme 4 bin kilometrelik katkı yapıldığını ifade etti. Sözen, "Türkiye'de kim yaparsa yapsın raylı sisteme yapılan yatırım dışa bağımlılığın azalması anlamında büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı. Bilginize...