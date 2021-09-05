CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve üst düzey yöneticileri, sürekli olarak iktidarın bu seçimde değişeceği iddiasında bulunuyor. "Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" diyorlar. Ancak, oy oranlarına bakıldığında CHP'nin oylarında bir artış yok. Hatta bazı anketlere göre CHP oy bile kaybediyor. Demokratik ülkelerde iktidarlar normalde görevde kaldıkları süre uzadıkça yıpranırlar, ana muhalefet partileri ise, bu süreçte güçlenirler. Ancak, bu temayül Türkiye'de işlemiyor. İşleyecek gibi de durmuyor. Çünkü her şeyden önce halk, yüzde 20-25'lik oy tabanının haricinde CHP'yi inandırıcı bulmuyor. Ölse de CHP'ye oy vermeyeceğini söyleyen milyonlar var. O yüzden CHP, bu bant arasında sıkışıp kalıyor. Bu tablonun en büyük sebebi ise, CHP'nin politikalarını yalan üzerine kurması... Böyle olunca da parti, sürekli patinaj yapıyor...

EGE'DE ÜST ÜSTE BOMBALAR

Bölgemizde de CHP'li siyasetçiler son günlerde öyle icraatlarla vatandaşın karşısına çıkıyorlar ki, inanılır gibi değil... Hepsi birer ayaklı bomba! İşte dün yazdık... Muğla Fethiye'nin CHP'li Belediye Başkanı Alim Karaca, vatandaşa dakikalarca küfretti, Denizli Honaz'ın CHP'li Belediye Başkanı Yüksel Kepenek de rakip partililere... Bornova'da ise CHP'li Belediye Başkan yardımcıları Ercan Kahya ve Yahya Yıldız hızını alamayıp meclis üyelerinin önünde birbirlerine saydırdı. Yeni Asır'ın bugünkü manşeti de çok çarpıcı... CHP'li belediye başkanlarının heykel furyasına katılan Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ilçedeki sanayi sitesinin girişine hurdalardan kelimenin tam anlamıyla 'ucube' bir heykel yaptırmış... Türkiye, Akıncı TİHA'lar yapıp uydu ihraç eder hale gelirken ülkemizin en güzel yerlerinden biri olan Datça'nın belediye başkanının yaptığı 'ucube siyasete' bakar mısınız? Üstelik Uçar, bir de bu ucube heykelin açılışına kimseyi toplayamayınca töreni bir hafta ertelemiş... Neresinden baksan fıkra gibi bir olay...

MECLİS ÜYESİNİN DERDİ

CHP'nin neden iktidar olamayacağını, yani neden halktan beklediği desteği alamayacağını gösteren ilginç bir icraatı da bu köşeden ben duyurayım. Biliyorsunuz milletvekilleri bir süre görev yapınca gerekli şartları taşıyorsa emeklilik hakkı elde ediyor... İşte Buca Belediyesi'nin İyi Parti kökenli CHP'li Meclis üyesi Bülent Uygur da bunu kafaya takmış! Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve "Milletvekilleri Meclis'te görev yapıyorsa biz de küçük meclislerde görev yapıyoruz. Onları da, bizi de halk seçiyor. 5 yıl kesintisiz görev yapan belediye meclis üyeleri neden milletvekilleri gibi emeklilik hakkı elde etmiyor?" demiş... Pes doğrusu! Arabın derdi kırmızı pabuç, CHP'li meclis üyesinin ki de kıyak emeklilik...

DAHA ÇOK BEKLERSİNİZ!

Yalan, kavga küfür, heykel ve üzerine de bu... Sonra da "İktidar olacağız" öyle mi? Daha çok beklersiniz. CHP, bu ikinci sınıf politika ve politikacılarla bin yıl geçse de iktidar olamaz. İşin en trajik yanı da ne biliyor musunuz? CHP'de bu ucubelikleri fark edip düzeltecek bir irade ve otoritenin de olmaması...