Yeni Asır dün İzmir siyasetiyle ilgili son dönemin en bomba haberlerinden birini patlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in protokol müdürü yaptığı emekli albay Fatih Özkurt'un CHP İl Başkan Yardımcısı Çağdaş Kaya ile yumruklaşıp bu sırada ittiği CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe'nin başının yarılmasına neden olduğunu duyuran haberimiz yankı uyandırdı. Bu olay CHP'de yeri yerinden oynatmalıydı. Ancak, sorumluluk koltuğunda oturanlar bu rezaleti görmedi, duymadı, bilmedi...



SALICI VE TORUN'A AKTARILDI

Zaten Başkan Soyer'in protokol müdürü Özkurt'a hiçbir yaptırım uygulamadığını hatta ikaz bile etmediğini, CHP İl Başkanı Deniz Yücel'in de sessiz kaldığını dün sizlere aktarmıştık. Ancak, dün görüştüğüm kaynaklardan bu olayın Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'ya da aktarıldığını ancak onların da bir şey yapmadığını öğrendim. Oysa bu isimlerin hepsi kadın hakları denildi mi mangalda kül bırakmıyorlardı. Bu saatten sonra lütfen kadın hakları konusunda nutuklar atıp bizi boşuna meşgul etmesinler. Çünkü söyleyeceklerinin hiçbir inandırıcılığı olmaz. Eğer dertleri gerçekten kadın hakları olsaydı, bu olayı böyle kapatmazlardı.



KENDİSİ BİLE İNKARA KALKTI

Bir çift lafım da bu olayda mağdur olan Hacer Hanım'a... Bu olayı son derece emin kaynaklara doğrulatmamızın ardından kendisini aradım. Ancak, akşam saatlerinde geri döndü. Partide büyük kesimin bildiği, ilçe başkanlarının bu yüzden Tunç Soyer'e tavır bile aldığı üzücü olayı inkar etmeye çalıştı. Böyle bir olayın yaşanmadığını söyledi. Belli ki Hacer Hanım, partisindeki siyasi geleceği ve milletvekili adayı gösterilme isteğini göz önünde bulundurarak bu işin üstünü kapatmaya çalıştı.



KILIÇDAROĞLU EL KOYMALI

Ancak, politikacılık samimiyet ve cesaret ister.... Hele böyle üzücü bir olay başınıza geldiyse sonuna kadar mücadele etmeniz ve dik durmanız gerekir. Keşke Hacer Hanım, bu konuda daha cesur davranabilseydi. Yine de her şeye rağmen Hacer Hanım'ın bu tavrını mazur görebiliriz. Çünkü CHP, kadın hakları, İstanbul Sözleşmesi gibi konularda beylik laflar edilen bir parti olsa da erkek egemen bir siyasi yapı... O yüzden sesini çıkarmakta zorlanmış olabilir. Netice itibariyle CHP bu skandalda sınıfta kaldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İzmir'e gelecek. Kılıçdaroğlu'nun bu konuya el koyması ve olayı kapatmaya çalışanların kulağını çekmesi lazım. Yoksa lütfen O da bundan sonra kadın hakları falan diye konuşmasın...



İşte güçlü Türkiye'nin 9 Eylül'ü böyle olur

İzmir'in kurtuluşu Anadolu'nun sonsuza kadar Türk milletinin yurdu olarak kalacağının dünya aleme ilanıdır. O yüzden 9 Eylül'ün diğer kentlerimizin kurtuluş günlerinden farklı bir özelliği vardır. Dün İzmir'de 9 Eylül kutlamaları sürerken "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"nun düzenlenmesi çok isabetli oldu. Sempozyuma mesaj gönderen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bizzat katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'a üst perdeden mesaj verdi.



HAYAL KURANLARA MESAJ

Ege'de sürekli anlaşmazlığın tarafında yer alan ve tansiyonu yükseltmek için elinden geleni yapan Yunanistan'a "Bir asır önceki hüsranı unutmayın" dedik. Türkiye artık kendi kabuğuna çekilmiş, sinmiş bir ülke olmaktan çıktı. Artık, Suriye'de de Akdeniz'de de Libya'da da hakkını sonuna kadar arayan bir ülke haline geldi. Tabii ki, Yunan halkıyla dostuz ve bunun bozulmasını istemiyoruz. Ancak 9 Eylül 1922 öncesinin hayallerini kuranlara karşı da dik duruşumuzu göstermemiz gerekiyordu. İşte dün güçlü Türkiye'nin 9 Eylül kutlamasında tam da böyle yapıldı.