CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 2019'daki yerel seçimlerin ardından Grup Başkanvekili Engin Özkoç'la beraber yanlarına bir asansör firmasının CHP'li genel müdürünü alarak kentteki ilçe belediye başkanlarını ziyaret etti. Bu ziyaretlerde ilçelerde bir hayli karlı bir iş olan asansörlerin denetim işi konuşuldu.

Nitekim Özkan o dönem Genel Başkan Yardımcısı sıfatı da taşıdığı için bu ziyaretler etkili oldu ve kentteki CHP'li belediyelerin önemli bölümü bu asansör firmasıyla çalışmaya başladı.

Biz Yeni Asır olarak o dönem bu skandalı ilk ortaya çıkaran ve art arda yaptığı haberlerle gündemde tutan gazete olduk. O dönem bir haberimizin başlığında da "Tuncay Pazarlama" ifadesini kullandık. Bu benzetme çok tutuldu, espri konusu oldu.

POWERBANK HEDİYE ETTİ

Şimdi Tuncay Özkan, İzmir'deki muhtarlara İzmir'in kurtuluşunun 99, partisinin kuruluşunun 98.yılı çerçevesinde birer mektup gönderdi.

Özkan o bizim "Tuncay Pazarlama" başlığının hakkını vererek mektubun yanına bir de promosyon malzemesi ekledi ve muhtarlara birer powerbank gönderdi...

Üstelik powerbanklerin üzerinde muhtarların ismi ile muhtarlık sıfatları da yer aldı.

Özkan, gönderdiği mektubu da "Canı gönülden sevgiyle kucaklarım" diye bitirerek ayrı bir incelik daha sergiledi!

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Dün İzmir'de birçok mahalle muhtarı, sosyal medyada aldıkları bu powerbank, mektup ve kartvizitin fotoğrafını koyarak Tuncay Özkan'a "promosyonu" için teşekkür etti. Bu fotoğrafları görünce benim de aklıma o meşhur "Tuncay Pazarlama" başlığı geldi.

Özkan'ın CHP kurultayında delegeden çizik yiyip genel başkan yardımcılığı koltuğunu ve CHP İzmir'in siyasi patronu olma fırsatını kaybedince pek bir zarif hale gelmesi ve böyle incelikler peşine düşmesi çok manidar...

DİĞER VEKİLLERE ŞAKA

Tabii, Tuncay Özkan bunu yapınca bir muhtardan diğer vekillere de bir mesaj geldi...

Bornova Yeşilova Mahalle Muhtarı Erkan Güler, "Bize böyle vekiller gerekli.

Diğer vekillerimizden de aynı performansı beklediğimizi belirtmek istiyorum" diyerek sosyal medyada bir şaka yaptı. Ne diyelim...

Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az...

ÇİFTLİK GİBİ ŞİRKETTEN 55 MİLYON LİRA ZARAR!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir ara şoförü Hüseyin Sezer'i son alarak da liseden sınıf arkadaşı Dr. Arif Kutsi Güder'i ikinci maaş verebilmek için yönetim kurulu üyesi yaptığı İZDENİZ şirketinde büyük zarar ortaya çıktı. Pazartesi günkü belediye meclisinde şirketin 55 milyon liralık zararının sermayeden düşürülmesi maddesi oylanacak.

Zarar düşüldükten sonra şirkete eş zamanlı olarak 55 milyon lira da nakit aktarılarak sermaye eski seviyesine tekrar yükseltilecek.

Çiftlik gibi yönetilen belediye şirketleri yüz milyonlarca lira yutarken Büyükşehir, hızla borçlanmaya devam ediyor. Soyer, kurumu 145 milyon lira daha borçlandırmak için belediye meclisinden yetki istiyor. Kötü yönetim ve zararlar arttıkça Büyükşehir Belediyesi, tam bir borç batağına sürüklenecek gibi gözüküyor.