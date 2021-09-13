CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün İzmirli iş adamlarıyla buluştuğu Çeşme'de, Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret etmesi kulisleri hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu, "CHP'nin mutfağı yok" çıkışı yapan ve o dönem partinin genel başkanlığına oynayan Muharrem İnce'yi İzmir'in kurtuluş törenlerine çağıran Kocaoğlu'nun ismini adeta çizmişti. Kocaoğlu, 31 Mart 2019'daki yerel seçim öncesi son anda atak yapıp yeniden başkan adayı olmak istemiş ancak bu isteği CHP liderince veto edilmişti. İşte bu yaşananların ardından gerçekleşen Kılıçdaroğlu ziyareti, birçok senaryo ve iddiayı da beraberinde getirdi. Kılıçdaroğlu'nun Kocaoğlu'nu milletvekili adayı yapacağından başta olmak üzere birçok senaryo öne sürüldü.



KOCAOĞLU, YÜCEL'E KIZGINDI

Aldığım bilgilere göre, Kılıçdaroğlu bu ziyareti daha Ankara'dan gelmeden programına koydu. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet gelirken bu ziyaretin olacağı biliniyordu. Yani ziyaret Çeşme'de ani bir kararla gerçekleşmedi. Şimdi size CHP'de üst düzey bir isimden dinlediğim çok önemli bir kulis bilgisini aktaracağım. Buna göre Aziz Kocaoğlu, ilk olarak İl Başkanı seçilmesini sağladığı Deniz Yücel'e kırgın ve kızgındı. Çünkü, yerel seçim öncesi aday olmayacağını aylar öncesinde açıklamasına rağmen Kılıçdaroğlu'na giderek "Ben de adayım" demesinin arkasında CHP İl Başkanı Deniz Yücel vardı.



SOYER'İN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN

O dönem Tunç Soyer'in Büyükşehir adaylığına karşı kendisinin en büyük destekçisi Abdül Batur'un adaylığı için bastıran Yücel, Soyer'in önünü kesemeyince son hamle olarak Kocaoğlu'nun yeniden aday olması formülünü buldu. Batur ve Yücel, Kocaoğlu'nun yeniden sahaya çıkması için bir plan yaptı. Yücel'in yoğun mesaisiyle ikna olan Kocaoğlu da Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandı ve "Ben de adayım" dedi. Ancak kabul edilmeyince adeta 15 yıllık başkanlık döneminde elde ettiği karizma tamamen çizildi.



PÜRÜZ ÇIKARMASIN DİYE!

Bana gelen kulis bilgisine göre Kocaoğlu, Yücel'in Batur'la işbirliği yaparak bu konuda kendisini heveslendirip kullandığını düşünüyordu. İşte artık milletvekili adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Deniz Yücel de ne olur ne olmaz ileride Kocaoğlu tarafından adaylığına itiraz edilmesi gibi pürüz çıkarılmaması amacıyla böyle bir ziyaret organize etti. Amaç Kocaoğlu'nun bir şekilde gönlünü almak ve ileride pürüz çıkarma ihtimalini bertaraf etmekti. Kılıçdaroğlu da Tunç Soyer, Deniz Yücel ve partinin üst düzey isimlerini yanına alarak Kocaoğlu'nu ziyaret etti. Şimdi bazıları, bu anlattıklarıma "Hadi canım sen de" diyecektir. Ancak CHP içindeki ekipçilik, siyasi entrikalar eksik olmadığı göz önüne alındığında partinin üst düzey bir ismince bana aktarılan bu kulis bilgisi, hiç de yabana atılacak cinsten değil... Benden söylemesi...