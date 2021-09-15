İzmir'in gözbebeği Çeşme, şifalı termal sularıyla da gözde bir ilçe. Bunu ilk fark edenlerden biri de Ulu Önder Atatürk. Atatürk imzasıyla o dönem Çeşme Kaplıcaları Türk Anonim Şirketi kurulmuş.



Çeşme'nin Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana süren termal tedavi merkezi haline gelmesi hedefi için 16 yıl önce çok önemli bir adım atıldı. İlçede termal kür merkezi kurmak için İzmir iş dünyası ve belediyenin güç birliğiyle TETUSA isimli bir şirket kuruldu. Devlet kür merkezinin de içinde yer aldığı projenin hayata geçmesi için Alaçatı'da şirkete 30 yıllığına uygun bir bedelle yer kiraladı. Ancak bu tesis bir türlü hayata geçirilemedi. Kür merkezi yerine ise, 2016 yılında bu arsaya on milyonlarca lira harcanarak Türkiye'nin en büyük su parklarından biri kuruldu. O dönem bu su parkından elde edilecek gelirle kür merkezinin hayata geçirileceği dillendiriliyordu.



KONTROL BÜYÜKŞEHİR'E GEÇTİ

Bu arada Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında şirketin önce yüzde 40'ına ortak oldu. Ardından sermaye artırımlarıyla şirketin kontrolü Büyükşehir'e geçti. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Buraya kür merkezi olarak en az 60-70 milyonluk yatırım yapacağız. Bu yatırım tutarı zamanla 100 milyon lirayı aşacak" diye konuştu. Şimdiki Başkan Tunç Soyer ise, geçtiğimiz Mart ayında Bornova'ya yaptığı bir ziyarette şok bir açıklama yaptı ve buradaki su parkını söküp İzmir'de çeşitli yerlere taşıyacağını açıkladı. O sözlerin ardından şimdi de bomba patladı. Şirket yönetimi bugün genel kurulu olağan üstü toplayacak. Toplantıda "su parkının kısmen veya tamamen başka bir alana taşınması, kiralanması, satılması ve/veya başka bir tasarrufa konu edilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi" konusu görüşülecek.



Yönetim bu parkın yerine yapmayı planladığı içinde termal kür merkezi de yer alan projeyi de anlatacak ve genel kurulun görüşünü isteyecek.



BÜYÜK KAMU ZARARI OLUŞACAK

Su parkının sökülüp taşınması veya satılması fikri ilçede büyük tepki çekti. Dün görüştüğüm AK Parti İlçe Başkanı Yeliz Karataş, "Burası seyahat rehberlerinde ilçemizde yapılacaklar arasında 4'üncülük tahtına oturacak kadar Çeşme turizmine katma değeri bulunan bir park. Ayrıca burada çok büyük bir kamu zararı oluşacak" dedi.



TETUSA yetkilileri ile de görüştüm. Onlar da su parkının 5 yıldır zarar ettiğini söylediler ve bugünkü genel kurulun sadece ortaklarla fikir alışverişinde bulunmak için yapılacağını söylediler. Milli Emlak'ın kiraladığı yerin zaten imar planlarının da belli olduğunu, buraya termal kür merkezi kurulmak zorunda olduğunu ifade eden yetkililer, "Yani burada rezidanslar yapılamaz" dediler.



"YENİ ŞEYLER YAPILMASI LAZIM"

"Ayrıca burasının 2015'te hazırlanan ilk projesinde su parkı yok. Rekreasyon alanı gözüküyor ama bir su parkı olacağı belirtilmiyor" diyen yetkililer, "İmar planlarında buraya yaşlılar evi, kür merkezi ve bir otel konulmuş. Burada yeni bir şeyler yapılması lazım. Kür tesisinin Çeşme'ye kazandırılması şart. Biz yönetim kurulu olarak projemizi anlatacağız ve yetki isteyeceğiz.



Önemli olan ortak akıl. Yoksa Büyükşehir, ben hakim ortağım yapar geçerim demiyor" diye konuştu. Çeşmeliler su parklarının ellerinden gitmesine ve milyonlarca liralık yatırımın bu şekilde heba edilmesine isyan etmekte sonuna kadar haklılar. Neticede giden paranın büyük kısmı kamunun parası olacak. Ancak, diğer yandan Büyükşehir de burada söz verdiği termal kür merkezini hayata geçirirse Çeşme'nin turizm potansiyeli yıllık 8-9 aya çıkar ve Atatürk'ün hayali de gerçekleşir. Süreci hep birlikte takip edeceğiz.