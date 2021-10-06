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Anasayfa Yazarlar Kılıçdaroğlu’nun sinsi ‘emsal’ planı
Kılıçdaroğlu’nun sinsi ‘emsal’ planı ERHAN GÜLENÇ Kılıçdaroğlu’nun sinsi ‘emsal’ planı erhan.gulenc@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.10.2021, 00:00

İzmirli depremzedelere 'emsal artışı' konusunda söz veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sinsi bir plan uyguladığı ortaya çıktı.

Kulağıma gelen bilgilere göre CHP lideri, "Verirsek odalar dava açar, mahkemeden döner" diyen Başkan Tunç Soyer'e şunları söylemiş:
"Dönerse dönsün. Sen ona bakma. İşte o zaman vatandaşın önüne AK Parti'yi atacağız. 'Biz veriyoruz olmuyor. AK Parti'nin kanun çıkarması lazım' dersiniz." Soyer de odaları arayıp, "Biz sizinle karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Siz davanızı açın" diye bilgi vermiş.
NOT: YANI ORTADA BIR DANIŞIKLI DÖVÜŞ VAR. DIKKAT!

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