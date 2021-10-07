İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in protokol müdürü yaptığı emekli albay Fatih Özkurt ile CHP il ve ilçe yöneticileri arasındaki tartışmalar bitmiyor. Özkurt, daha önce iterek Buca İlçe Başkanı Hacer Taş'ın başının yarılmasına neden olmuştu. En son Kültür Zirvesi'nin gala yemeğinde İl Başkanı Deniz Yücel'i arkalarda bir masaya oturtmuş. İl Yöneticisi Cumhur Dereli de Özkurt'a neden böyle yaptığını sormuş. O da "PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu ve Başkanvekili Mustafa Özuslu söyledi" demiş. Bunun üzerine taraflar yüzleştirilmiş. Bu sırada Özuslu, "İsmimi böyle bir işte nasıl kullanırsın" deyip Özkurt'un yüzüne tükürmüş.