İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, üniversite öğrencilerine burs verme kararı aldı. Söylediğine göre aylığı 400'er liradan 8 ay boyunca 3 bin 200 lira destek sağlanacak.

Ne kadar güzel... Destekliyorum...

Başkan Soyer'i de tebrik ediyorum.

Üniversite okurken 1995 yılında ben de belediyenin verdiği bursa başvurmuştum...

Bu tür destekler öğrenciler için gerçekten can suyu oluyor.

CHP AYM'YE İPTAL ETTİRDİ

Fakat, gözden kaçırılan bir nokta var...

O da Anayasa Mahkemesi, belediyelerin üniversite öğrencilerine burs vermesine izin veren kanun maddesinin ilgili kısmını 2008 yılında iptal etti.

Üstelik, Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açan da bizzat CHP'ydi. Yani CHP bu ülkede belediyelerin üniversite öğrencilerine burs vermesini yasaklattı.

Şimdi ise, CHP'li belediyeler üniversite öğrencilerine böyle burs vereceklerini açıklayarak propaganda yapıyor.

HANGİ FORMÜL UYGULANACAK?

Anayasa Mahkemesi kanunun ilgili maddesini iptal etmesine rağmen Soyer, bu bursu nasıl verecek? Nasıl bir formülle bu para öğrencilere dağıtılacak.

Dün bir belediye başkanını bu konuyla ilgili aradım. "Evet, belediyeler üniversite öğrencilerine doğrudan burs veremiyor. Ancak gerçek ihtiyaç sahibi olduğu belgeleri ile tespit edilen üniversite öğrencilerine sosyal hizmetler adı altında yardımda bulunabiliyor.

Yoksa burs olarak verdiği zaman kamu zararı ve zimmet çıkabilir.

Ancak Büyükşehir nasıl yapacak bilemiyorum" diye konuştu.

YAN YOLDAN MI DOLAŞILACAK?

Büyükşehir Belediyesi'nin bu destekle ilgili "Bizizmir" platformundaki duyurusunu inceledim... Başkan Soyer, "burs" değil "destek" ifadesini kullanıyor.

Sitede ise, bunun "eğitim yardımı" olduğu vurgulanıyor. Acaba bu iş, 'burs' değil başka bir isimle yan yoldan dolaşılıp mı verilecek göreceğiz. Bununla ilgili henüz belediye meclisinde de bir karar alınmadı. Böyle bir şey meclis kararı olmadan verilemez. Meclise geldiğinde detaylarını öğreniriz.

KEŞKE 2 BİN LİRA VERİLSE

Bu arada yanlış anlaşılmasın, üniversite öğrencilerimize 400 de değil keşke aylık bin-2 bin lira burs verilebilse...

Bunu canı gönülden isterim ancak, ben sadece geçmişteki iptal kararının nasıl ve kimler tarafından aldırıldığını hatırlatmak ve bugünkü durumu irdelemek istedim. Umarım bu burs CHP'nin zamanında yaptığı bu hatanın kurbanı olmaz ve hangi ad altında olursa olsun öğrencilere verilir.

BU ADALETSİZLİK DEĞİL Mİ?

Öte yandan bu yardım için aranan şartların başında öğrencinin ailesinin İzmir'de ikamet ediyor olması geliyor.

Bu bir adaletsizlik olmuyor mu?

İzmir'e dışarıdan gelen ve ailesi başka şehirlerde yaşayan on binlerce öğrenci var. Onlar neden bu burstan yararlanamayacak? Aileleri İzmir'de oy kullanmayacağı için mi? Belediyenin bu hatadan da dönmesi gerekiyor.