İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i bu kadar sık eleştirmeyeyim diyorum ancak ne mümkün! İnanın en başta kendisi buna izin vermiyor...

İzmir'in en önemli kurumunun başında yer alan bir siyasetçi olarak öyle hatalar yapıyor, öyle icraatlara imza atıyor ki, bunları kaleme almamak gazeteciliğe ihanet olur. İzmir'de belediyeden yüklü reklam geliri olanların bazıları bu ihaneti yapıyor ama biz yapmayız. Gördüğümüzü yazarız... Alın size son bomba!

Büyükşehir Belediyesi'nin basın müşavirliği, belediyenin Karabağlar'a yaptıracağı okulla ilgili basın kuruluşlarına dün bir haber bülteni gönderdi ve bu bülteni kurumun internet sitesinde de yayınladı...

SANKİ SOYER CEBİNDEN YAPIYOR!

Bültenin başlığı aynen şu: "BAŞKAN TUNÇ SOYER'DEN KARABAĞLAR'A HEDİYE"...

"Breh breh Soyer'e bak sen" dedirtecek bu başlığı okuyan da, Tunç Bey, kendi cebinden Karabağlar'a hediye olarak bir okul yaptırıyor sanacak...

Ama nerede! Soyer'in bu tür işlerde belediye bütçesi dışında elini kendi cebine attığı neredeyse hiç görülmedi...

Burada da parayı veren İzmir Büyükşehir Belediyesi... Üstelik haber metninde bu yazılıyor ancak habere bu başlık atılarak olay şirazesinden kaydırılıp kent halkının cebinden milyonlarca lira harcamayla yapılacak okul, sanki Soyer'in şahsi bir hayır işiymiş gibi lanse ediliyor. Eğer Soyer, bu başlığı kendisi böyle attırmışsa rezalet! Yok eğer basın müşavirliği bunu görev bilip kendisi böyle atmışsa o da ayrı rezalet...

ARTIK İŞ ŞİRAZESİNDEN KAYDI

Soyer'in daha önce kendisinin büyük boy fotoğraflarının yer aldığı afişlerin önünde üreticiye belediye kasasından yem yardımında bulunduğunu gördük.

Kentteki bakkallardaki veresiye defterlerini hayırseverlere ödetip bakkalların kapısına kendisine teşekkür yazıları astırdığını da... Hatta belediyenin bugün borç batağında olduğu bilinen bir şirketinin genel müdürünü gönderip nereden harcandığı belli olmayan bir parayla veresiye defterlerini kapattırarak bakkalların kendisine teşekkür ettiği videolar çektirdiğine de şahit olduk. Ancak bu başlık, Büyükşehir'de artık işin zıvanadan çıktığını ve ortada devlet ciddiyetinden hiçbir eser kalmadığını net bir şekilde gösteriyor.

BUNA KİMSENİN HAKKI YOK

Maalesef, Büyükşehir Belediyesi'nin 12 milyar lirayı bulan bütçesi Soyer'in şahsi PR bütçesi gibi kullanılıyor ve harcanıyor.

Büyükşehir Belediyesi bir devlet kurumu ve orada kişiler değil, kurum önemli olmalı. "Ben" değil, "biz" denilmeli.

Soyer'in bir şekilde başkan seçildi diye 12 milyar liralık bütçeyi kendisinin reklam bütçesi gibi harcamaya hakkı ve yetkisi yok. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin İyi Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç'in söylediği gibi birilerinin artık Tunç Soyer'e "kral çıplak" demesi gerekiyor.

Çünkü gerçekten artık iş zıvanadan çıktı...