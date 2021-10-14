İzmir'de 30 Ekim 2020 depreminin üzerinden neredeyse 1 yıl geçti. Devletin Bayraklı'da yıkılan apartmanların yerine yaptığı konutlar bitti. Yakında teslim edilecek. Ayrıca Bayraklı sırtlarında belirlenen alandaki konut inşaatları da önemli bir aşamaya geldi. İzmir'deki yerel yönetimler ise, 1 yıldır binlerce mağdur vatandaşın sorununu çözmek için doğru düzgün hiçbir adım atmadı. Sadece orta ve ağır hasar gören binalarda değişen imar planları nedeniyle oluşabilecek kat kayıplarını önlemek için imar plan notları değiştirildi o kadar. Ancak bunun yetersiz olacağı baştan belliydi. Depremzedeler "emsal artışı" yani metrekare olarak inşaat alanı hakkı artışı istiyordu.

KILIÇDAROĞLU'NUN AMACI

Bir yıldır bekleyen CHP'nin aklına da ilginç bir şekilde birden bire "emsal artışı" yapma seçeneği geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kente geldi ve depremzedelerin önünde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve diğer başkanlara emsal artışı yapma talimatı verdi. Bu işin görünürdeki kısmıydı. Geçtiğimiz günlerde "Kulağımıza Gelenler" başlıklı köşemizde de emin kaynaklardan bize gelen bir bilgiyi yazdım.

Buna göre, Kılıçdaroğlu bir otelde yaptıkları görüşmede kendisine "Emsal artışı verirsek odalar dava açar, yargı iptal eder" diyen Soyer'e şöyle bir sinsi plan uygulama talimatı verdi: "Siz verin. Nasıl olsa mahkemeler iptal etse de vatandaş sizin verdiğinizi bilir. İptal olunca da vatandaşın önüne AK Parti'yi atarsınız. 'Biz verdik ama mahkeme iptal etti, AK Parti'nin Meclis'ten yasa çıkması gerekiyor' dersiniz."

TEK İLÇEYLE SINIRLAMA YANLIŞI

Nitekim geçtiğimiz pazartesi günü Meclis toplantısında Bayraklı'daki depremzedeler için parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30 emsal artışı verildi. AK Partililer, "Bunu Bayraklı'yla sınırlı tutarsak olmaz. Tüm kentteki depremzedelere verelim. Emsal artışı da parsel bazında yüzde 20 değil, yüzde 30 olsun" diye itiraz etti. Başkan Soyer ve CHP'liler ise, AK Parti'nin bu fikrine karşı çıktı ve karar sadece Bayraklı için çıktı. Buna depremzedelerden de sert tepki geldi. Çünkü aklın ve adaletin yolu birdi. Eğer siz bir ilçedeki depremzedelere bu hakkı veriyorsanız diğer ilçelerdekine de vermek zorundasınız.

TÜM KENTE YAYMA KARARI

Doğal olarak Bayraklı için çıkan kararın ardından Bornova, Karşıyaka, Karabağlar ve Konak gibi ilçelerin belediye başkanları da aynı hakkın kendi ilçelerindeki depremzedelere de verilmesi için Soyer'i abluka altına aldı. Daha 2 gün önce AK Partililerin bunu kent geneline yayalım önerisini şiddetle reddeden Soyer, dün bir açıklama yaparak depremde orta ve ağır hasar gören kentteki tüm binaların yerine yapılacak konutlar için aynı emsal artışını vereceklerini açıkladı.

ODALARDAN DAVA SİNYALİ

Tabii, bu iş emsal artışı vermekle bitmiyor. Daha bunun yargı safhası var.

Nitekim, kentteki meslek odalarından bu artışa dava açma sinyali geldi. Mimarlar Odası Başkanı İlker Kahraman da bu yapılanın popülistçe olduğunu ve kente zarar vereceği yönünde beyanat verdi.

Hukukçuların büyük kısmının kanaati de bu artışların yargıdan dönebileceği yönünde. Sonucu bekleyip göreceğiz.

Eğer bu düzenlemeler iptal olursa ve CHP yöneticileri ve belediye başkanları "Biz verdik, olmadı. Artık Hükümet yasa çıkarsın" demeye başlarsa bizim burada deşifre ettiğimiz "sinsi planın" ne kadar gerçek olduğu net bir şekilde görülür. Tarihe not düştük bekliyoruz.