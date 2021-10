İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihalesine 2012 yılında çıktığı ve Çek AZD Praha- Cross Zlin ortak konsorsiyumuna verdiği 'Tam Adaptif Trafik Denetim, Yönetim ve Bilgilendirme Sistemi'nin bir türlü sağlıklı bir şekilde işletilir hale getirilemediğini defalarca yazdım. 9 yılda dönemin döviz kurları dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre bu sistem için 57 milyon dolar (dünkü döviz kuruyla 538 milyon lira) harcanmasına rağmen sistem sağlıklı çalışmadığı için İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından devralınmıyor.

BÜYÜK GELİR KAYBI VAR

Oysa Emniyet Müdürlüğü, bu devri kabul etse sistem üzerinden kesilecek her trafik cezasından belediyeye yüzde 30 pay verilecek. Bu sürekli borçlanan belediye için her yıl on milyonlarca liralık bir gelir kaynağı demek. Ancak sistem bir türlü Emniyet Müdürlüğü'nün istediği standartlara getirilemiyor. Hatta daha önce de bahsettiğim gibi geçtiğimiz yılın son günlerinde belediye görevlileri tarafından işin kesin kabulü ile ilgili hazırlanmış tutanağa göre şu an İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) ismiyle kullanılan sistemin kırmızı ışık ihlalleriyle hız limiti ihlallerini de tespit edip fotoğraflayabilecek yapıda değil.

YENİ BİR İHALEYE Mİ ÇIKILIYOR?

Şimdi bu sistemle ilgili kaynaklarım yeni bilgiler iletmeye başladı. Belirtildiğine göre, belediye yakında bu sistem için yeni bir ihaleye çıkıyormuş. Bu ihalede yıllardır kesin kabulü yapılmayan işin ilk ihalesinde alınması gereken teçhizat alınacakmış. Bu İzmirlinin bugüne kadar yarım milyar liradan fazla parasını yutan sistemin yine milyonlarca liramızı 'ham' yapacağı anlamına geliyor. Sizlere geçtiğimiz 21 Eylül'de bu köşede kaleme aldığım yazıda Belediye Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan üst düzey bir isimle yaptığım telefon görüşmesini aktarmıştım.

Orada ismini vermemiştim ama bu kişi Ulaştırma Dairesi Başkanı Mert Yaygel'di.

HALA DAVET EDEMİYORLAR

Mert Yaygel, tutanakta yer almasına rağmen sistemin hız limiti aşımı ve kırmızı ışık ihlallerini tespit edemediği yönündeki bilgileri yalanlamış ve "Öyle şey olur mu?

Sizi yanlış bilgilendiriyorlar. Elinizdeki o belgeyi gönderin de bir bakalım. Sizdeki belge eski olabilir, son belge değildir.

Ben size son belgeyi gönderirim. Bir gün sizi ağırlayalım ve burada gösterelim" dedi. O belgeyi kendisine gönderdim, 21 Eylül'deki yazımda da "Eğer, belediye kapılarını açarsa gider seve seve sistemi yerinde inceler ve gördüklerimi de yazarım" diye de açık açık vurguladım.

DAİRE BAŞKANINDAN SES YOK

Ancak o tarihten bu yana Mert Bey'den tek ses yok. Büyükşehir, bu sistemi neden Yeni Asır'a neden gösteremiyor?

Kırmızı ışık ve hız limiti ihlalini tespit edebiliyorsa neyden çekiniliyor?

Aslında Mert Yaygel'e de diyecek bir şey yok. Neticede Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili İzmir'de gerçekleri yazabilen tek gazete Yeni Asır... Daire Başkanı da olsa Belediye Başkanı Tunç Soyer'den izin alıp sistemi bize göstermesi de hayatın doğal akışına da pek uygun gözükmüyor.

Ama dediğim gibi buna cesaret ederlerse gider İZUM'u yerinde inceler ve gördüklerimizi yazarız.