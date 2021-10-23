İzmir ekonomisinde şu an bir İZBETON krizi yaşanıyor. Başkan Tunç Soyer bunu inkar etse de sorunun adını artık net bir şekilde koymak zorundayız.

Müteahhitinden esnafına kadar herkes Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZBETON'un içine düştüğü ödeme sıkıntısı nedeniyle mağdur... Sorun giderek büyüyor.



"DELİKLİ KURUŞU KALMADI"

İZBETON'da alt yüklenicilere yönelik ödeme sıkıntısı uzun süredir kamuoyu gündeminde. İZBETON'daki sıkıntının ana kaynağının ise, Büyükşehir'e yaptığı işlerle ilgili ödemeleri belediyeden alamaması olduğu belirtiliyor. Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grubu Başkanvekili Özgür Hızal, geçtiğimiz günlerdeki bir açıklamasında CHP'li bir milletvekilinin bürolarda alacaklı firmalarla pazarlıklar yaptığını ve anlaştıklarına ödeme yaptırdığı iddiasını bile öne sürmüştü.

Biz de sıkıntıyı bu köşedeki yazılarımızla dile getirmiştik. Konu en son Büyükşehir Meclis toplantısında yeniden gündeme geldi. Özgür Hızal, "İZBETON'da para bitti. Delikli kuruşu kalmadı. İZBETON batık bir şirket haline geldi" diye konuştu.



SOYER GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR

Muhalefetin İZBETON'la ilgili eleştirilerine önceki gün yanıt veren Başkan Soyer ise, "İZBETON'da geçici bir sıkıntı yaşandı ama şantiyeler kapanmadı.

Geçici sıkıntılar atlatılıyor, İZBETON çok güçlü bir biçimde, Türkiye'nin en güçlü şirketlerinden biri olarak yoluna devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yok" diyerek pembe bir tablo çizmeye çalıştı.



MÜTEAHHİTLER KAN AĞLIYOR

Soyer böyle diyor ama İZBETON'a iş yapan hangi firma yetkilisine ve onlara iş yapan hangi esnafa dokunsanız bin ah işitiyorsunuz. Hiçbiri İZBETON'la sorun yaşayabileceği kaygısıyla isimlerini açıktan veremiyorlar ama anlattıklarına göre, İZBETON son 2 yıldır ödemelerini ciddi bir şekilde aksatıyor.

40-50 milyon lira alacağı olan firmaların bile olduğu söyleniyor. Hala iş yapan firmalar, hakkedişlerini zamanında alamıyorlar. İZBETON'un sadece İzmir'deki firmalara borcu 200-300 milyon lira arasında olduğu iddiaları da var. Bir o kadar da diğer şehirlerden gelen firmalara borç olduğu belirtiliyor.



ASFALT VEREMİYOR

Konuştuğum bir firma yetkilisi, "İZBETON'dan hakkedişlerimizi alamıyoruz.

Ayrıca İZBETON, nakit sıkıntısı yaşadığı için bitüm alamıyor. Bu yüzden ihtiyaç oranında asfalt üretemiyor. Bu yüzden istediğimiz asfaltın tamamını alamıyoruz.

Ancak İZBETON yine de bizi sıkıştırıyor.

Hatta geciken işler için para cezası bile uyguluyor. Yeni Asır olarak sesimizi duyurmanızı istiyoruz" dedi.



"İSTEDİKLERİNE ÖDÜYORLAR"

Görüştüğümüz bazı firma yetkilileri, kendilerine ücret ödenmemesine rağmen bazı firmaların ödemelerin tıkır tıkır yapıldığını öne sürüyor. İzmirli firmalar alacağını ödeyemeyince başta sanayi sitelerinde ağır vasıta bakımı yapan servis esnafı olmak üzere zincirleme şekilde etkilenen en az 5-6 bin İzmirli var. Soyer, bu sıkıntının varlığını inkar edeceğine ödemelerin düzenli hale gelmesi için çözüm üretmesi gerekiyor. 15 yıl görev yapan Aziz Kocaoğlu döneminde bu sıkıntıların hiçbirini duymuyorduk. Ama Soyer, maalesef o kadar müsrif davranıyor ki, belediye ve şirketlerinde mali sıkıntıların baş göstermeye başladığı haberleri yoğunlaşmaya başladı. Gelen tüm bilgi ve veriler, Soyer'in 10 yıl görev yaptığı Seferihisar Belediyesi'ni yüz milyon lirayı geçen gayrimenkul satışına rağmen nasıl sıkıntıya düşürdüyse Büyükşehir'i de aynı sıkıntılara sürüklediğinin işaretini veriyor.