İzmir'de trafik sorunu hortladı. Şehrin altındaki 17 aktif fay hattının oluşturduğu deprem tehlikesine karşı kentteki binaların yüzde 80-90'ının yenilenmesi gerekiyor. Körfez kokuyor...Körfez'e hala kanalizasyon suları akıyor. Yollar köstebek yuvası gibi... Kuraklık giderek artarken İzmir'de şebekeye verdiğiniz suyun yüzde 40 civarındaki bölümü kayıp kaçağa feda ediliyor...

Ama Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, sanki Paris'in, Armsterdam'ın belediye başkanıymış havasında. Temel belediyecilik hizmetlerini bırakmış ne kadar ikincil görevi varsa onlarla yatıp kalkıyor. Onlar üzerinden PR yapmaya çalışıyor. Bazı milletvekillerimizin de ondan farkı yok.

ZİRVEYE GİDİYORUZ ŞOVU

İzmir kent merkezine girişlerin paralı olması gerektiğini savunarak, "Fakirler kent merkezine gelmesin" demeye getiren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve önseçim isteyen parti örgütüyle "Meleklerin cinsiyetini tartışıyorlar" diye kafa bulan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, birlikte İskoçya'nın Glasgow kentinde süren 26. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP26) gitmişler. Yandaş basınlarına da sayfalarca iklim krizinin nasıl önüne geçilebileceğiyle ilgili açıklamada bulunup "Glasgow'a gidiyoruz" şovu yapmışlar...

"Flamingoların da başkanı" olan Tunç Bey de 7 Kasım'da orada arz-ı endam edecek ve dört ayrı konuşma yapacakmış...

Bir de hedef koymuş, İzmir 2050'ye kadar net sıfır karbon salımına ulaşacakmış... Breh breh...

AYRANI YOK İÇMEYE...

Yani bunlara dense dense "Ayranları yok içmeye..." diye başlayan o meşhur söz söylenir...

Yanlış anlaşılmasın... Tabii ki iklim krizi çok önemli bir konu. Olumsuz etkilerini her geçen gün hissediyoruz... Bu sorunla mücadeleyi biz de sonuna kadar destekliyoruz. Ama bu beyler, daha İzmir'in körfezine lağım akmasının önüne geçemiyorlar. Bakın, bugün Körfez'deki evsel atıklardan deniz marulları oluşuyor.

Ajansların geçtiği son fotoğraflarda da gördük. Birilerinin "Onların da başkanıyım" diye hava attığı flamingolar, İnciraltı'nda kirlilik sonucu oluşan o marulların arasında kendilerine yaşam alanı bulup yüzmeye çalışıyorlar. Beylerimiz ise, Glasgow'a gidip aforizmalar patlatacakmış!

KÖRFEZ İÇİN HEDEF KOY

Yahu bırakın bu işleri... Siz önce şu kente adam gibi hizmet edin. Önce şu Körfez'e kanalizasyon akmasının önüne geçin. Kokuya çare bulun. Kentin her geçen gün artan trafik sorununu çözün.

Yarın olası bir depremde İzmir'de belki de onbinlerce kişi ölebilir. Birçoğumuz tabut gibi evlerde yaşıyoruz. Siz önce şu kentsel dönüşümü yapın da ondan sonra Glasgow'a gidin... İklim krizine, kuraklığa karşı hassassanız önce kentin suyunu yutan su şebekenizi yenileyin...

Son sözüm özellikle size Sayın Soyer...

Şu Paris'in, Amsterdam'ın belediye başkanıymışsınız tavırları artık baydı. Biz sizin ciğerinizi biliyoruz. Siz kimi kandırmaya çalışıyorsunuz? Siz önce Körfez'e 'sıfır lağım salınımı' için hedef tarih koyun da ondan sonra sıfır karbon salınımı konusunda adım atın da inandırıcılığınız olsun...