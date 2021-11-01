Yeni Asır olarak önceki günkü manşetimizle İyi Parti (İP) İzmir teşkilatında İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın 3 yeğeni başta olmak üzere Balçova İlçe Başkanı Hicran Helezür, Bornova İlçe Başkanı Mustafa Tabak ve Aliağa İlçe Başkanı Yavuz Adar'ın da içerisinde bulunduğu birçok parti yöneticisinin çocuk veya yakınlarını Millet İttifakı'ndan ortakları CHP yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nde işe yerleştirdiğini duyurduk. Haberimiz büyük yankı uyandırdı. Cumartesi gününden bu yana parti içinden çok sayıda telefon aldım. Gelen ihbarlara bakınca İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın Yeni Asır'a yaptığı "Toplam 60 kişiyi işe yerleştirdik ancak bunun en fazla 10-12'si parti yöneticilerinin yakınlarıdır" açıklamasıyla ilgili kafamda bazı soru işaretleri oluştu.

ŞOFÖRÜNÜN EŞİ VE SEKRETERİ

Çünkü arayan partililer öyle isimler verdiler ki, bu sayının 10-12'de kaldığına inanmak çok zor... Örneğin Kırkpınar'ın şoförünün eşi, Kırkpınar'ın eski sekreteri, Teşkilat Başkanı Murat Çakar'ın eşi gibi uzayıp giden bir liste var. Yine Güzelbahçe ilçe başkanının eşinin de işe yerleştirildiği iddiası var...

Bunların ötesinde bir de İyi Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun birçok yakınının da belediyede işe yerleştirildiği iddiaları bulunuyor

ASIL KIYAMET O ZAMAN KOPAR

Konuştuğum partililer, "Bunlar daha ortaya çıkanlar. Asıl kıyamet 60 kişinin ismi tamamen deşifre olduğunda kopacak. Lütfen bu konuyu araştırmaya devam edin ve bizi bilgilendirin. Biz bu kadar çalışırken ve işsiz birçok yakınımız varken neden parti yöneticilerinin yakınlarına öncelik veriliyor? Eğer bir de parti üyesi bile olmayanların İyi Parti'nin yöneticileri kanalıyla belediyede işe yerleştirildiği ortaya çıkarsa büyük tepki doğar ve partiden istifalar yaşanır. Bu olacak iş değil" dedi. Benimle konuşan partililerin sesi olarak buradan İl Başkanı Kırkpınar'a sesleniyorum ve şu soruların cevaplarının verilmesini istiyorum:

BU SORULARA CEVAP VERİN!

● Büyükşehir Belediyesi'nde işe yerleştirdiğinizi söylediğiniz 60 kişinin isimleri nedir ve belediyede hangi birimlere, hangi sıfatla yerleştirilmişlerdir?

● Bu isimler hangi liyakat gerekçeleriyle işe yerleştirilmiştir?

● Hangi isim hangi parti yöneticisinin referansı veya isteğiyle atanmıştır? Bu parti yöneticileriyle olan yakınlık veya akrabalık ilişkileri nedir?

● Bunların içerisinde Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'na yakın isimler var mıdır, varsa kaç kişidir?

● İşe yerleştirilen 60 kişi içerisinde partili olmayanlar hangileridir ve hangi parti yöneticisinin isteğiyle işe yerleştirilmiştir?

Bakalım bir cevap gelecek mi göreceğiz...

Eğer bu isimler açıklanmazsa partililerin kafasındaki soru işaretleri de büyümeye devam edecektir. Bu işin peşini bırakmayacağız...

BELEDİYEYİ BU YÜZDEN Mİ ELEŞTİREMİYORLAR?

İnsan bu tabloyu görünce ister istemez İyi Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve diğer parti yöneticilerinin CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yanlışlara sessiz kalmasını sorguluyor.

Büyükşehir'e PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den isimler dolduruluyor. Türkiye ve İslam düşmanı karikatüristler mizah festivali adı altında İzmirlilerle buluşturulmaya çalışılıyor. Kentin içler acısı hali ve yapılan hatalar ortada. Ancak İyi Parti il veya ilçe teşkilatlarından "dost uyarısı" şeklinde bile olsa tek ses çıkmıyor.

Bu sizce de manidar değil mi?