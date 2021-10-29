İzmir'in en büyük tarih hazinelerinin biri de Kemeraltı ve Kadifekale arasında yer alan Tarihi Symrna Agorası'dır... Büyük İskender tarafından Kadifekale'ye taşınan yeni Smyrna'nın Agorası ve Kemeraltı Çarşısı'nın bulunduğu bölge geçtiğimiz yıl UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. Türkiye'nin hedefi, bu bölgenin kesin listeye alınması... Ancak tuhaftır ki, son günlerde böylesine değerli bir alanda yemek organizasyonları yapılmaya başlandı.

Önce İzmir Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi çerçevesinde burada bir gala yemeği verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı gece, çıplak semazen skandalı ve mavi kuyruklu karidesin de içinde yer aldığı lüks menüsüyle İzmir'de gündem oldu. Gecede şarkıcı Cem Adrian da bir konser verdi.

SPONSORDAN ŞATAFATLI ZİYAFET

Böylesine değerli tarih eserlerinin sesten hatta nemden bile korunması gerekirken Tarihi Agora geçtiğimiz günlerde bir akşam yemeği organizasyonuna daha ev sahipliği yaptı. Bu bölgedeki kazılara sponsor olan OYAK Grubu'na bağlı Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. isimli firma, burada Salı günü akşam üstü bir lansman yemeği düzenledi. Fotoğraflarından oldukça şatafatlı olduğu anlaşılan ziyafetin hem de Agora'nın en görkemli yerlerinden biri olan tarihi kemerlerin altında yapıldı. Üstelik, burada bir de orkestra sahne aldı.

'KESİN LİSTE' HEDEFİNE ZARAR

Yemeğin fotoğraflarını görünce gözlerime inanamadım. "Bari Agora'da bir de düğün düzenlensin de tam olsun!" diye içimden geçirdim. Şirket, sağ olsun İzmir ve tarihe böyle önemli bir katkı sunuyor, teşekkür ederiz. Ancak bu yemek tarihin tam ortasında düzenlenmeseydi çok daha iyi olurdu. Bu tür organizasyonların bölgenin UNESCO kesin listesine girme çalışmalarına da zarar verebileceği düşünülmüyor mu? Böyle hazinelerimizi hoyratça kullanmamalıyız.