CHP İzmir'de Deniz Yücel'in il başkanlığı yaptığı şu süreç tam bir istibdat dönemi olarak geçiyor.

Hukukçu olan Yücel, astığı astık kestiği kestik şeklinde yoluna devam ediyor. Nasıl olsa İl Başkanlığı seçiminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından işaret edildi ya, onun verdiği özgüvenle bodozlama gidiyor. İçlerinde bazı eski ilçe belediye başkanlarının da yer aldığı pekçok partili disiplin kuruluna gönderilerek ihraç edildi.

Konuşan yanıyor. 2018 seçimlerinde milletvekili adayı bile yapılan yüksek ziraat mühendisi Hatice Zeybek Uslu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Açık Öğretim Fakültesi mezunu bir sosyolog eş-dost ahbap ilişkileri ile Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na atandığı için gösterdiği tepki nedeniyle partiden atılmasının ayıbı bile Deniz Yücel dönemi için yeter de artar bile...

İLÇE BAŞKANLARINI HARCIYOR

Yücel, şimdi de ilçe başkanlarını da birer birer harcıyor. Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, geçtiğimiz günlerde görevden alındı. Hadi yarı çıplak kadın fotoğrafı üzerinden siyaset yapmaya çalıştığı için Şenoyar'ın görevden alınması doğrudur diyelim. Peki diğerleri...

CHP'den seçilen belediye başkanının tutuklanmasının ardından belediyenin AK Parti'ye kaptırılması ve ardından yaşanan sorunlar nedeniyle Menemen İlçe Başkanı ve yönetimi görevden alındı. Onlar bunun bedelini ödedi, peki aynı dönemde İl Başkanı olan ve süreci birebir yöneten isim olan Deniz Yücel'in Menemen Belediyesi'nin CHP tarafından kaybedilmesinde hiç mi suçu yoktu?

TORBALI BAŞKANI DA GİTTİ

Yücel şimdi de Torbalı'da CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur'un ardından yaşanan seçimdeki hatalar ve verilen fireler nedeniyle İlçe Başkanı Erol Günaydın ve yönetiminin ipini çekti. Bu ilçe başkanları suçlu da Deniz Yücel sütten çıkmış ak kaşık mı? Partide herkes suçlu, bir tek Deniz Yücel ve yancıları mı hatasız? Sevsinler sizin adaletinizi! Eğer Menemen ve Torbalı'da yaşananlar nedeniyle birilerine bedel ödetilecekse bunların içinde öyle veya böyle Deniz Yücel'in de mutlaka olması gerekir. 2 çarpı 2 nasıl 4 ediyorsa, bu da böyledir. Bu gerçek ortadayken Deniz Yücel'in milletvekili adaylığı ile ödüllendirileceği yönünde parti örgütünde oluşan beklenti ise, CHP içinde yaşanan yaman bir çelişkidir.

HEYKELDEN SONRA ŞİMDİ DE KARİKATÜR BELEDİYECİLİĞİ

İzmir'de heykel belediyeciliği yürüten Büyükşehir Belediyesi, kendisini aşarak şimdi de karikatür belediyeciliğine yöneldi! Belediye bu yıl düzenlediği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Yarışması ve Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması'nın ardından şimdi de tarım konusunda karikatür yarışması düzenleme kararı aldı. Başkan Tunç Soyer, "Başka bir tarım mümkün" konu başlıklı ulusal karikatür yarışmasının gerçekleştirilmesi için için meclise önerge verdi. Önerge meclis komisyonlarında görüşülmeye başlandı.

'FİLECİ ŞEVKET' JÜRİDE

Yarışmada hakkında "Neptün Soyer'in filecisi" yakıştırmaları yapılan Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Şevket Meriç de jüri üyesi olacak. Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi AK Partili Fikret Mısırlı, "Belediyenin tarım konusunda yaptıklarında olduğu gibi bu yarışma da göstermelik ve siyasi algı oluşturmaya çalışmaktan öteye gidemez. Belediye asli görevlerini aksatırken böyle ikincil görevleri üzerinden iş yapıyormuş gibi gözükmeye çalışıyor" dedi.