CHP kulislerinde uzun süredir CHP İl Başkanı Deniz Yücel'in milletvekili adaylığı için önümüzdeki günlerde görevi bırakacağı konuşuluyor. CHP içinde hesaplar, bu ihtimal dahilinde yapılıyor. Yücel'e kongre sürecinde açık destek veren ve bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile de ters düşen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, böyle bir istifa ihtimaline karşı Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'yu İl Başkan adaylığı için hazırlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de yerel seçimler öncesi adaylık konusunda çekiştiği Batur'a karşı hamle hazırlığında olduğu ifade ediliyor.

"ÖZUSLU'YU HAZIRLIYOR" İDDİASI

Kulislerde Yücel ile bir türlü yıldızı barışmayan Soyer'in de belediyede başkanvekilliğini yapan Mustafa Özuslu'yu İl Başkanı adayı olarak hazırladığı öne sürülüyor. Özuslu da verdiği son röportajda isminin adaylık için geçtiğini ilk kez duyduğunu söylese de "İl başkanlığı çok onurlu, çok şerefli bir görevdir. Her partilinin olmak isteyeceği bir görevdir" sözleriyle buna bir anlamda yeşil ışık yaktı. Yani Yücel'in istifa etmesi halinde CHP'de çarşı yine karışacak...

"ARDA DEVLET MALINA ZARAR VERMEKTEN CEZALANDIRILSIN"

Gaziemir Belediyesi'nde tartışmalar bitmiyor. Meclis AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, CHP'li Başkan Halil Arda'yı sıkıştırmaya devam ediyor. Şimdi de Porta Cafe tartışması Atmaca tarafından Gaziemir Kaymakamlığı'na taşındı. Belediye daha önce binası kendi mülkü olan Tepe Restoran'ın işletmecisini tahliye etmişti. Ardından belediye, bu binayı kendi şirketi Seydaş A.Ş'ye ayni sermaye olarak aktardı. Ancak bina daha sonra belediye tarafından kullanılamayacak derecede hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Burada yeni bir bina inşa edildi ve Seydaş A.Ş'nin işlettiği Porta Kafe açıldı. Kaymakamlığa başvuran Atmaca, binanın yıkılmasıyla devlet malına karşı suç işlendiğini öne sürdü.

ZARAR ŞAHISLARDAN ALINSIN

Eski binanın 8-10 yaşında olduğunu ifade eden Atmaca, Kaymakamlığa verdiği dilekçede şunları yazdı: "Bu binanın yıkılması konuda lisanslı laboratuvar ve yetkili kuruluşlardan, binanın sağlamlığı ve yıkılmasına gerek olup olmadığının raporu alınmış mıdır? Binaya ait hasar tespiti ve rapor düzenlenip düzenlenmediği, polis ve kolluk kuvvetlerinin olay yerine davet edip etmedikleri, video ve fotoğraf tespiti yapıp yapmadıkları, devlet malına zarar verenler hakkında suç duyurusunda bulunup bulunmadıkları, zararın tazmini için şahıslara dava açıp açmadıkları bilinmemektedir. Devlet malına zarar verenler hakkında yukarıda bahsedilen hususlarda herhangi bir işlem yapılmadıysa, belediye başkanı Halil Arda, yardımcısı ve diğer sorumlular hakkında görevlerini ihmal, görevi kötüye kullanma sebebiyle işlem tesis edilmesini ve haklarında gerekli cezai işlemlerin yapılmasını arz ederim."

HALİL BAŞKANIN BAŞI AĞRIYABİLİR

Öte yandan binanın yıkılmasıyla burasının Seydaş A.Ş'ye tahsis kararının geçerliliği kalmadığını da savunan Atmaca, "Seydaş A.Ş şu an bu haliyle işgalci konumundadır ve derhal tahliye edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı. Atmaca'nın iddiaları yenilir yutulur cinsten değil. O yüzden eğer adli ve idari yönden bir soruşturma yürütülürse Halil Arda'nın başı ciddi şekilde ağrıyabilir...