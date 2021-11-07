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Eğer hakkınızda sizi kamuoyu önünde yaralayacak bir iddia ortaya atılmış ise de bununla gerektiğinde yargı önünde hesaplaşmasını bilmeniz şarttır. Bunları niye yazdım?

İzmir'de son yılların en gözde ilçelerinden Güzelbahçe'de bir go-kart pisti projesi gündeme geldi. Projeye Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce set koydu ve yaptırmadı. Kim haklıydı bilmiyorum.

Ancak projenin sahibi olan İzmir Karting Kulubü Başkanı Mehmet Yaman ile Başkan İnce arasında sert tartışmalar çıktı. Olaylar bir hayli büyüdü. O süreçte Mehmet Yaman, "Buraya ne yapıldıysa belediye başkanının bilgisi, onayı ve izni ile yapıldı. İşlerin yüzde 90'ı bitmişken ne olduğunu anlamadığım bir şekilde benden bağış istediler. Kabul etmeyince bu hale geldi" dedi. Bu yenilir yutulur bir iddia değildi. Çünkü 'bağış' sözü beraberinde başka çağrışımlar da getirebiliyordu.

CANLI YAYINDA KAPIŞTILAR

Başkan İnce ise, bu iddia karşısında "İspatlasın başkanlıktan istifa edeceğim" dedi ancak bu söze karşı bir dava açmadı. Bu tartışmalar sürerken Mustafa İnce, geçtiğimiz Ocak ayında, İzmir'de bir TV'de canlı yayın yapılan bir programa katıldı. Mehmet Yaman, internetten yayınlanan programın yorumlar bölümüne "Haydi beni mahkemeye ver. Bu iş için benden 300 bin lira bağış istedin" diyerek İnce'ye seslendi. Bunun üzerine İnce, dava açmama kararından vazgeçtiğini belirterek "Mahkemeye gitmek istemiyordum ama artık konuyu yargıya taşımak elzem oldu. Artık yargıda görüşürüz.

Mustafa İnce için en kolay şey, para kazanmaktır" yanıtını verdi.

Yani Mustafa İnce, canlı yayını izleyenler karşısında dava açacağını üstüne basa basa söyledi. Peki ne oldu?

HALA YARGIYA GİDEMEDİ

Mehmet Yaman'ı tanımam. Hayatımda hiç karşılaşmadım ve konuşmamıştım.

Geçtiğimiz günlerde bir haber hakkında görüşmek için beni aradı ve kendisiyle ilk kez konuştum. Görüşme sırasında bu go-kart pisti projesiyle ilgili de bilgi verdi. Verirken de bu İnce ile yaşadığı "mahkemeye verme" polemiğinden bahsetti ve "Bana o tarihten bu yana yani aylardır dava açamadı.

Açamaz da. Çünkü benden bağış istediğine dair şahidim var. Açtığı anda şahidimin bunu anlatacağını biliyor" dedi.

HESAPLAŞMASI GEREKİRDİ

Şaşırdım... Başkan İnce böyle bir iddia doğru değil ise, neden yargıya gitmiyor?

Üstelik TV canlı yayınında "Açmayacaktım ama şimdi açmam elzem oldu" diye açıklamalar yaptıktan sonra neden bu davayı açamıyor. Neyden korkuyor?

Açıkçası bu bana çok şaşırtıcı geldi.

İlçesinin şehr-i emini konumunda olan bir belediye başkanının, kendisinin ısrarla karşı çıktığı bir proje ile ilgili hakkında başka yerlere de çekilebilecek böyle bir iddia ortaya atılmışsa bununla yargı önünde hesaplaşması gerekirdi.

AUDİ A6 BAĞIŞI ALMIŞTI

CHP'li Belediye Başkanı Başkan Mustafa İnce ve bağış kelimeleri yan yana gelince aklıma geçtiğimiz yıllarda belediyeye bir müteahhit tarafından yapılan Audi A6 marka araba bağışı geldi. Başkan İnce gelen tepkiler üzerine o arabayı satışa çıkarmış ve ben de bunun haberini yapmıştım. Acaba o Audi A6 marka araba kimin tarafından alınmıştı, alan kişi ilçede ne gibi bir iş yapıyordu da belediyeye böyle lüks bir aracı bağışlayabiliyordu?

Bunlar çok net bir şekilde kamuoyla paylaşılmadı.