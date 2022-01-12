Buca da restini çekti... Kendi asfaltını üretecek

İzmirlilere kentte yaşadıkları en önemli sıkıntılarının ne olduğunu sorsanız eminim ki, büyük çoğunluğu yolların köstebek yuvası gibi delik deşik olmasını ilk sıraya koyar. Hakikaten artık İzmir'deki bu sıkıntı katlanılacak boyutları aştı. Peki durum böyleyken İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ne yapıyor? Büyükşehir Belediyesi'ne bakarsanız, İZBETON'un 2021'de 1.1 milyar lira yatırım yaptığı yönünde bültenler gönderip yandaş medya organlarında çarşaf çarşaf yayınlatıyor. Ancak güneş balçıkla sıvanmadığı gibi İzmir'in yollarının hali de reklam verilen basın kuruluşlarına yayınlatılan süslü basın bültenleriyle boyanmıyor.

İLÇE BELEDİYELERİ SIKINTI ÇEKİYOR

İZBETON'un yaşadığı ödeme sorununu, parası olmadığından zaman zaman hammadde alamayıp asfalt üretemediğini daha önce defalarca yazdık. Bu durum İZBETON'dan asfalt temin etmek isteyen ilçe belediyelerini de vuruyor. Ana arterler sorumluluğun ait olduğu Büyükşehir tarafından asfaltlanmazken ilçe belediyeleri de İZBETON'dan talep ettikleri oranda asfalt alamadıkları için kendi sorumluluk sahalarında kalan ara sokakları asfaltlayamıyor. Vatandaş da yolda aracıyla takur tukur gidince ilk olarak Soyer'in değil ilçe belediye başkanlarının kulaklarını çınlatıyor. Soyer de "döngüsel kültür" falan deyip keyfine bakıyor. İlçe belediye başkanlarının en büyük şikayetlerinin başında bu sorun geliyor. Bunu bizzat birçok başkanın ağzından dinlemişliğim var.

KENDİ TESİSLERİNİ KURUYORLAR

Ancak bu durum "Kötü komşu ev sahibi yapar" atasözünde olduğu gibi ilçe belediyelerini de asfalt üretim tesisi sahibi yapıyor. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, ilk harekete geçen isim oldu. İduğ, kendi asfalt plenti tesisini kurdu. Bu arada Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk sahasına giren yerleri de asfaltyacağını ve faturasını Büyükşehir'e göndereceği yönünde verdiği beyanat olay oldu. Soyer, bu sözlere sert tepki gösterdi. Ardından Karşıyaka Belediyesi de yıllardır atıl duran asfalt üretim tesisini yenileyerek yeniden üretime geçti. Bu, Büyükşehir'e ikinci darbe oldu. Çiğli gibi ilçeler de asfaltını buradan almaya başladı. "İllallah" diyen son isim ise, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç oldu. Kılıç da kendi asfalt üretim tesisini kuracaklarını açıkladı. Soyer şimdi İduğ'a olduğu gibi bu belediye başkanlarına kızar mı bilmiyorum ama kızacaksa önce kendisine kızsın ve "Nerede hata yapıyorum?" diye düşünsün.

ÇEKİNECEK BİR YANLIŞIN MI VAR TUNÇ BAŞKAN?

BORNOVA Belediyesi'nde Başkan Mustafa İduğ ile CHP İlçe Başkanı Ertürk Çapın, belediye denetim komisyonu seçimlerinde karşı karşıya geldi. İduğ, kendisini denetleyecek isimleri de kendisi belirlemek istedi. Ancak Çapın'ın demokratik müdahalesiyle isteyen üyeler aday olabildi ve grup toplantısındaki seçim gizli oylama ile yapıldı. Tüzük bunu gerektiriyordu. Sonuçta İduğ'un istediği isimler seçilemedi. Demokrasi işledi.

CHP'NİN HANESİNE YAZILAN AYIP

Önceki akşam da Büyükşehir Belediyesi'nde denetim komisyonu seçildi. Öncesinde CHP Grubu'nda bir Soyer klasiği yaşandı. Soyer, kendisini denetleyecek isimleri kendisi belirledi. Bu arada CHP'den Birgül Sural Üner de aday oldu. Ancak grup toplantısında da gizli yapılması gereken oylama Üner'i elemek için açık yapıldı ve Soyer'in istediği oldu. Bu da bir ayıp olarak CHP'nin ve Soyer'in hanesine yazıldı. Soyer, acaba çekindiği bir şey mi var da kendisini denetleyecek isimleri de yine kendisi belirliyor ve bu nedenle mi gizli oylama yaptırmıyor?