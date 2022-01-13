Sakin ol Mustafa Başkan!

Biz gazeteciyiz. İşimiz sadece görüneni değil perde arkasında yaşananları da aktarmak. O gelişmeleri de gizliliğini namusumuz gibi koruduğumuz güvenilir haber kaynaklarımızdan öğreniriz.

Bornova Belediyesi'nde Başkan Mustafa İduğ ile CHP İlçe Başkanı Ertürk Çapın arasında parti grup toplantısında yaşanan tartışmaları da bu şekilde kaleme aldık.

İduğ, kendisini denetleyecek komisyona istediği isimleri seçtiremedi ve tartışmalar sırasında toplantıyı terk etti.

İDUĞ HABERE ÇOK BOZULMUŞ

Mustafa Başkan, bu haberimize çok bozulmuş. Öğrendiğime göre bazı meclis üyelerine mesajlar gönderip toplantıda konuşanları sızdıranlara saydırıyormuş.

CHP'li olmadığını söylediği bu kişilerle ilgili yalancılık, ahlaksızlık ve şerefsizlik gibi hakaret içeren ifadeler kullanıyormuş.

Bir de diyormuş ki, "Yalan haberleri servis ederek bizi itibarsızlaştırmaya çalışanlar bedelini misliyle ödeyecekler."

YAZDIKLARIMIZIN NERESİ YALAN?

Sayın Başkan...

Yazdıklarımızın neresi yalan söyler misiniz?

Hem, bizim üzerimize vazife değil ama kimin CHP'li olup olmadığına siz mi karar veriyorsunuz? Bu arada meclis üyeleri üzerinde nasıl bir yaptırım gücünüz var ki, bedel ödetmekten bahsediyorsunuz.

Yapmayın Başkan!

Biz, haber kaynaklarımızı koruyarak gazetecilik yapmaya devam edeceğiz.

Eğer ortada bir yanlışınız yoksa bu durumdan çekinmenize de hiç gerek yok...

Sakin olun lütfen...

KARŞIYAKA'YI KARIŞTIRAN AŞKTA FLAŞ GELİŞME

Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş'de yaşanan ve belediyeyi karıştıran bir aşktan söz etmiştim sizlere geçtiğimiz günlerde... Şirkette Yönetim Kurulu Murahhas Azası Haldun Ertan ve insan kaynakları müdürlüğüne getirilen Özüm Taşpolatoğlu (Ertan) arasında yaşanan aşk, Haldun Bey'in eşinden boşanmasının ardından evlilikle sonuçlanmıştı.

Yanlış anlaşılmasın, kişilerin özel hayatları kendilerini ilgilendirir.... Haldun Bey ve Özüm Hanım'ınkiler de öyle.

İDDİALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Bizim bu konuyu gündeme getirmemizin nedeni ise, Özüm Hanım'ın sosyal medyada paylaştığı ve Belediye Başkanı Cemil Tugay'a adeta aba altından sopa gösterdiği ve bir takım imalarda bulunduğu mesajlardı. İşte bu mesajlarla olay kişisel olmaktan çıkmış kamuoyunu ilgilendirir hale gelmişti.

Özüm Hanım, Tugay'ı hedef aldığı açık olan paylaşımlarında "Ödünüzü patlatacağım, açıklarınız varken yapmayın" ve "Araç kiralamada sıkıntı olabilir mi acaba? Mesela, bilboardlara bakılmalı bence" gibi ifadeler kullanıyordu.

BELEDİYE İLE İLİŞİKLERİ KESİLDİ

Şimdi bu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Rapor ve izinlerinin ardından işe dönen Özüm Ertan'ın iş akdi sona erdirildi. Ayrıca bu olaylar nedeniyle Kent A.Ş'den ayrılan Haldun Ertan'ın da başkanlığını yaptığı belediyenin diğer şirketi Kordelion A.Ş ile de ilişiği kesildi.

Gazetecilik ilkesi 'fikri takip' açısından Haldun Bey ile görüştüm. "Şimdi değil ama önümüzdeki günlerde tüm sorularınıza cevap veririm" dedi. Burada tabii ki, Başkan Tugay'ı böyle bir takım imalardan hareketle kimse suçlayamaz. Biz de suçlamıyoruz. Ancak kamuoyunun da bir şekilde aydınlatılması gerektiğini de düşünüyoruz.

Bu açıdan kendisinin de bir açıklaması olursa bu köşede yer veririz...