Cadı avını bırakın işinize bakın

Yeni Asır, bu hafta İzmir siyaset gündemini salladı. Önce Karşıyaka, ardından Bornova ve en son Büyükşehir Belediyesi'ndeki CHP grup toplantılarında yaşanan tartışmaları duyurduğumuz özel haberler büyük yankı uyandırdı. Karşıyaka Belediyesi'nde bize bu konuşulanları kimin aktardığıyla ilgili olarak Başkan Cemil Tugay ve İlçe Başkanı Serdar Koç'un yine bir grup toplantısında söylediklerini de yazınca belediyede ortalık karıştı. Tugay ve Koç, şimdi bunları kimin sızdırdığını bulmak için adeta cadı avı başlattı.

DEMOKRASİ AYIBINI YAZDIK

Aynı cadı avı Büyükşehir'de de Başkanvekili Mustafa Özuslu öncülüğünde yürütülmeye çalışılıyor.

Özgür iradeleriyle denetim komisyonu üyeliğine aday olan meclis üyelerine CHP tüzüğü bile çiğnenerek nasıl engel olunduğunu ve nasıl bir demokrasi ayıbına imza atıldığını yazdık diye çıldırdılar.

Son olarak ise, geçirdiği Kovid-19 rahatsızlığının ardından dün görevine dönen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, zehir zemberek bir açıklama yaparak Yeni Asır'a bilgi sızdaranlarla ilgili yürüttüğü cadı avını ilan etti.

DAHA ÇOK ŞEYLER YAZACAĞIZ

Buradan hepsine sesleniyorum...

Hiç kusura bakmayın beyler!

Bizim işimiz gazetecilik. Daha önce de söyledik, biz Yeni Asır'ız ve duyarız... Teyit ettirdiklerimizi de haber olarak okuyucularımıza sunarız. Bunlar daha bir şey değil.

Neler duyuyoruz neler! Bunları teyit ettirdikçe daha çok şeyler yazacağız. Bizi izlemeye devam edin. Siz cadı avı yapacağınıza önce işinizi doğru düzgün yapın. Başarı gösterdiğiniz işlerle gündeme gelin... Bizden, reklam verdiğiniz bazı basın yayın organları gibi, yarım yamalak yaptığınız rutin belediyecilik faaliyetlerini okuyucularımıza bir başarı öyküsü gibi sunmamızı beklemeyin. Biz okuyucumuzu kandıramayız...

SİZ DE Mİ SUÇ İŞLEDİNİZ?

Dün makamında yaptığı açıklamalarla haberlerimize çok bozulduğunu net bir şekilde gösteren Sayın İduğ'a ayrıca bir parantez açmak istiyorum.

Sayın Başkan...

Yazdıklarımız yalan mı? Siz de çok iyi biliyorsunuz ki, her kelimesiyle doğru...

"İki kişinin bildiği sır değildir" denilirken onlarca insanın içinde konuşulanları yazmamız sizi neden bu kadar rahatsız ediyor?

Bunları konuşmadınız mı, o mesajları atmadınız mı? O zaman neden Yeni Asır'a bilgi vermeyi bir suçmuş gibi göstermeye çalışıyorsunuz ve bilip bilmeden bizimle hiçbir bağlantısı olmayan insanlarla ilgili cadı avı yürütmeye çalışıyorsunuz? Yeni Asır, istediğinizi yazmıyor diye mi oluyor bütün bunlar? İyi de biz sizi de gazetemizde ağırlamadık mı? Sağolun geldiniz, açıklamalar yaptınız... Çok da memnun olduk. Söylediklerinizi de yazdık. Şimdi siz de mi suç işlemiş oluyorsunuz?

ÖZKAN-POLAT İTTİFAKI...

Bu arada CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yaşanan bu tartışmaların ardından Bornova İlçe Yönetim Kurulu toplantısına katılması dikkat çekti.

Polat, seçim döneminde Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile ittifak kurmuştu. Ancak daha sonra araları açıldı. İduğ ve CHP İlçe Başkanı Ertürk Çapın'ın yaşadığı tartışmanın ardından İlçe Başkanlığı'na gidip fotoğraflar çektirmesi manidar. Biliyorsunuz İlçe Başkanı Çapın'a kongrede en çok destek veren isim CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dı. Şimdi bu ziyaretin ardından İduğ'a karşı ilçede Tuncay Özkan-Mahir Polat ittifakının kurulduğu yorumları yapılıyor.

Bunu da belirtmiş olalım...