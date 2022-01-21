Karşıyaka’da Tugay limiti böyle mi aşıyor?

Karşıyaka Belediyesi gündemden düşmüyor. Bu belediye ile ilgili tarafımıza çok sayıda bilgi ve ihbar ulaşıyor. Gelen ihbarlardan biri de Karşıyaka Belediyesi'nin personel limitini doldurması nedeniyle bağlı şirketi Kent A.Ş. üzerinden çok sayıda istihdam yaparak belediye bünyesinde çalıştırdığı yönünde...

BELEDİYELERİN UYANIKLIĞI

İhbarda, "Belediyelerin personel giderleri toplam bütçelerinin yüzde 40'ını aşamaz. Bu aşım varsa ihtiyaç duysalar dahi eleman alamazlar. Çoğu belediye de eleman sayısı çok fazla.

Ancak elemanlar ihtiyaca göre değil, torpil ile alındığından rahat iş ortamı olan iş alanlarında yığılma vardır. Sendika kazanımlarına göre de bir kişi görev tanımı dışında çalıştırılamaz. Örneğin, şoför ise yük taşımaz, boyacı ise sadece boya yapar gibi. İhale kapsamında yani devletten maaş bedelini alıp şirkete ödediği ve şirketin çalışanı olup belediyede görevlendirdiği kişilerde sorun yok.

Belediye de direkt görev alabilirler. Bu çalışanlar yüzde 40 bütçe payını geçmeyen çalışanlardır. Yüzde 40 limitine takılan belediyeler ise, beyaz yaka veya mavi yaka eleman ihtiyaçlarını şirketlerinden karşılayarak, yasaları bypass ediyorlar" bilgilerine yer veriliyor.

"ZARAR BAŞKANDAN ALINIR"

Ardından ise, şöyle devam ediliyor:

"Karşıyaka'da ise, bu rakamın yaklaşık 150 civarında. Bu kişiler Kent A.Ş'de geçici görev ile değil direkt görevlendirme ile belediye birimlerinde çalıştırılıyor.

Devamlı çalıştıkları yer, şirket işyeri olmadığından devamlı görevlendirilmiş olmaları kanuni değildir. İş kazası olsa veya yangın gibi nedenlerden yaralanma, vefat ile sonuçlanan kazalarda tamamı ile şirket üst kademe yöneticileri suçlu olacaktır. Ayrıca çalıştırıldıkları konular şirket konu kapsamında değildir. Bu tür alımların hepsi Başkanlıktan gelen istek ve olur ile yapılır. Yani her yeni eleman için Başkanın imzalı oluru alınmış ve dosyasına konulmuştur. Belediye deki ihtiyaç şirket tarafından bilinemez. Başkan imzalı emri ile elemanlar başkanın belirlediği bölümde sürekli olarak çalışmaya başlar.

Kamu zararı oluşursa Başkandan tahsil edilmesi kanun gereğidir. Bu şekilde şirketler daha fazla zarar ederler."

CEVAP VER CEMİL BAŞKAN?

Eğer iddialar doğru ise bu, Kent A.Ş'de 870 çalışanın 150'sinin kanuni olmadığı halde fiilen belediyede çalıştırıldığı anlamına geliyor.

Buradan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sesleniyorum...

Sayın Başkan, bu iddialar doğru mudur?

Eğer cevap verirseniz buradan aynı şekilde yayınlamaya hazırım...

DYO'DA BAŞKANLIK FEYHAN HANIM'A GEÇTİ

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar geçtiğimiz aylarda vefat etti. Selim Yaşar'ın kardeşleri Emine Feyhan Yaşar ve İdil Yiğitbaşı şu ana kadar Selim Yaşar'ın anısına saygı olarak holdingte yeni bir yönetim kurulu başkanı belirlemedi. Selim Yaşar, halka açık DYO Boya Fabrikaları şirketinde de yönetim kurulu başkanıydı.

İşte o şirketin başına geçen isim, açıklandı. Emine Feyhan Yaşar'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmesine karar verildi.

Bakalım holdingde bayrağı hangi kardeş teslim alacak...