163 milyonluk hesaplaşmada gülen Demir oldu

Hep siyaset yazacak değiliz. Biraz da ekonomi gündemine bakalım.

İş dünyasında İzmirli ünlü iş adamı Kemal Zorlu ile İzmir Çamaltı Tuzlası'nı işleten Binbir Gıda'nın sahibi Nevzat Demir arasındaki 12 milyon dolarlık (163 milyon lira) 'alacak-verecek' davası sonuçlandı. Gülen taraf Fıratpen'in de sahibi olan Nevzat Demir oldu.

12 MİLYON DOLAR BORÇ VERDİ

Kemal Zorlu'dan 10 yıl önce kendisine verdiği 12 milyon dolarlık alacağını tahsil edemediğini belirten Nevzat Demir'e ait Binbir Gıda şirketi, yargıya başvurarak bu paranın Zorlu'nun yönetimindeki Mazhar Zorlu Holding ve Egeplast üzerinden tahsil edilmesini istedi. Binbir Gıda bunun için Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı. Davayı görüşen mahkeme 19 Nisan 2019'da ilk başta Zorlu'ya ait bu şirketlerin mallarına ve alacaklarına ihtiyati haciz kararı aldı. Bunun üzerine halka açık iki şirket olan Egeplast ve Mazhar Zorlu Holding, borcun ortakları Kemal Zorlu'nun kendi şahsi borcu olduğunu ve kendileriyle bir alakasının olmadığı yönünde savunmada bulundu ve ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep etti.

Haciz kararı 20 Şubat 2019'da tamamen kaldırılırken süren dava bilirkişi raporunun da gelmesinin ardından dün sonuçlandı.

ZORLU KABUL ETMEMİŞTİ

Daha önce Kemal Zorlu, Yeni Asır'a "Bu borç konusu tamamen benim şahsi meselem, şirketlerle hiçbir alakası yok.

Dava sürüyor" demişti. Binbir Gıda şirketi yetkilileri ise, borcun Kemal Zorlu'ya ait şirketlerin zor durumda olduğu bir dönemde verildiğini kaydederek, "Nitekim bu para borç olarak verilir verilmez tamamı şirket hesaplarına yatmış ve şirketlerin çeşitli ödemeleri yapılmıştır.

Dolayısıyla bu para şirketlerin finansmanında kullanılmıştır. O yüzden bu borçlardan şirketler de müşterek olarak sorumludur" ifadelerini kullanmıştı.

FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENECEK

Nitekim mahkeme, Nevzat Demir'in haklı olduğuna karar verdi. Mahkeme, dün yapılan duruşmada Nevzat Demir ve Binbir Gıda yönünden davayı kabul etti. 12 milyon doların faizi ile birlikte, müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsiline karar verdi. Yani dünkü kura göre 163 milyon lira ve borcun verildiği tarihten bu yana hesaplanacak faizi dava açılan Mazhar Zorlu Holding ve Egeplast ile grup şirketleri tarafından ödenecek.

Egeplast ve Zorlu Holding, kararı istinaf mahkemesine götüreceklerini açıkladı.

SERBEST BÖLGEYE 537 MİLYONLUK YATIRIM GELİYOR

İzmir ekonomisinin lokomotiflerinden Ege Serbest Bölgesi'nden güzel bir haber geldi. Bayraktar Holding'in otomotiv sektörü için dingil ve dingil parçaları geliştirip üreten şirketi Ege Endüstri, bölgede ikinci fabrikasını kurmaya karar verdi. Şirket, fabrika yatırımının finansmanında kullanılmak üzere, 2 yılı geri ödemesiz 8 yıl vadeli 35 milyon euro (537 milyon lira) tutarında bir yatırım kredisi alınmasına yönelik çalışma başlattı ve bu kapsamda International Finance Corporation'a (IFC) ilgili çalışmaları yürütmek üzere yetki belgesi verdi. Bu yatırım, Türkiye ekonomisi üzerine algı operasyonu yapmaya çalışanlara iyi bir cevap oldu.