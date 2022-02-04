Mustafa İduğ’un ‘vicdansızlığı’ ve Uğur Dündar’ın gazeteciliği!

Yeni Asır'ın bugünkü manşetinde yer alan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un son marifetini okumuşsunuzdur. İzmir'in önde gelen iş adamlarından biri olan ve yüzbinlerce kişilik nüfusa sahip bir ilçeye hizmet etmesi gereken İduğ, her şeyi bir kenara bırakıp kirasını maddi sıkıntı çektikleri için bir süredir düzensiz ödeyen kiracılarının evine gitmiş ve dairesini boşaltmaları için baskı yapmış. Odaları tek tek kontrol edip, hasta olan kiracı Kerem Adsay'ın raporlarını bile isteyip incelemiş. Eşi Filiz Adsay'ın anlattığına göre İduğ'un bu ziyaretinin ardından Kenan Adsay'ın zaten var olan rahatsızlığı daha da artmış ve sağ tarafına felç inmiş... Aile yaşadıklarına isyan ediyor...

Mustafa Bey, bir de yememiş içmemiş aileye icradan ödeme emri göndermiş.

PARA KAZANMA HIRSI

Manşetimizde de dediğimiz gibi bu ne vicdansızlıktır Mustafa Bey?

Siz belli ki, kendinizi hala kar ve para peşinde koşan bir işadamı olarak görüyorsunuz.

O psikolojiden hala kurtulamamışsınız.

Ancak siz artık bir belediye başkanısınız Mustafa Bey...

Artık para hırsını bir kenara bırakıp bu halka hizmet etmeniz gerekirken zor durumdaki aileye bir darbe de siz vuruyorsunuz.

Böyle başkanlık olmaz... Hem nerede partinizin o sözde sosyal demokratlığı ve halkçlığı?

Maalesef aynı hırsa meclis üyesi olarak ticaret yapmanız yasak olan Büyükşehir Belediyesi'ne yüzbinlerce liralık yağ satarken de kapılmıştınız. Neticede bugünlerde belediyeye gelen müfettişe hesap veriyorsunuz. Zor durumdaki bir aileye bu yaşattıklarınızın hesabını da seçmen size sandıkta mutlaka soracaktır...

Benden uyarması...

DÜNDAR'DA BU YÜREK YOK

Bu arada hiçbir araya gelmediğini söylediği İduğ'u bir gazeteciye yakışmayacak şekilde kaleme aldığı köşe yazısında öve öve bitiremeyen gazeteci Uğur Dündar'a da bir diyeceğim var. Hiç tanımadığınızı söylediğiniz halde hakkında "Akranları oyun peşinde koşarken o, başarılı bir iş insanı olmanın hayallerini kuruyor ve kendi kendine 'günü geldiğinde iyi ve ahlaklı ticaret yapma' sözünü veriyordu.

Derslerini de aksatmıyor ve sınıflarını öğretmenlerinin takdiriyle geçiyordu" diyebildiğiniz belediye başkanının bu vicdansızlığını da yazın da görelim.

Yazamazsınız... Çünkü sizde o yürek yok... "Türkiye'nin en güvenilir insanı" geçinirsiniz ama CHP'li belediye başkanlarının yanlışlarını söyleme cesaretini gösteremezsiniz.

Aksine övgüler düzersiniz.

O DA KİRACISINA BASKI YAPMIŞ

Ayrıca kime ne söylüyorum ki ben?

Sizin de Kordonboyu'ndaki kiracınızı, pandemi yasakları döneminde kira konusunda anlayış göstermeyerek restoranını boşaltmak zorunda bıraktığınız söylentileri az konuşulmadı İzmir'de.

Hala da konuşuluyor. Hatta daha dün bir haber kaynağımız arayıp o kiracının numarasını vererek "İsterseniz arayın konuşun" dedi. Yani sizin de bu konuda namınız pek parlak değil Uğur Bey...

O yüzden sizden İduğ'un bu marifetini yazmanızı beklemek de doğru değil...