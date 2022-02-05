İktidar hayali kuran CHP’ye “boş salon” tokadı

CHP'de kime kulak kabartırsanız kabartın iktidara yürüdüklerini söylüyor.

Büyük bir "hayal" içindeler.

"Hayal" diyorum çünkü bir partinin iktidara yürüyüp yürümediği, arkasındaki halk gücüyle anlaşılır. Eğer halk size sırtını dönüyorsa, ilgi göstermiyorsa ne derseniz deyin, arkanıza hangi güç odaklarını alırsanız alın iktidara falan yürüyemezsiniz...

İşte size dün CHP'nin İzmir'deki kalesi Karşıyaka'dan çarpıcı bir fotoğraf...

ARALARINDA PANEL YAPTILAR

Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde 'Toplumsal Düşünce Günleri' etkinliği düzenliyor.

Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ev sahipliğindeki etkinlikte ön sırada Ankara'dan gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Mahir Polat ve Özcan Purçu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz oturuyor...

KİMSE İLGİ GÖSTERMEDİ

Ancak o da ne? Salon bomboş. Önde CHP'nin bu 'koltuk sahibi isimleri' otururken hemen arkalarında da bir kaç sırada 5-10 bürokrat ve görevli ile partili falan var o kadar... CHP'nin koskoca Genel Başkan Yardımcısı, Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları gelmiş kendi kendilerine etkinlik yapıyorlar. Halk yok. Çünkü insanlar artık, "Nasıl olsa İzmirli olsa bize mahkum. Ne yapsak da İzmir'de seçimleri biz kazanırız" diyen CHP yöneticilerinin, belediye başkanlarının eylem ve söylemlerine güvenmiyor ve inanmıyor.

Bu yüzden de yaptıklarıyla ilgilenmiyor.

Resmen "Ne haliniz varsa görün" diyerek CHP'den bu isimlerin yer aldığı etkinliğe gelmiyorlar. Bu, sadece bir zamanlar CHP'nin en güçlü olduğu yer olan Karşıyaka'ya özgü bir durum da değil. İzmir'in bir kaç ilçesi hariç tablo aynen bu.

CHP İZMİR'DE BİTİŞE DOĞRU

İlçe başkanlarını görevden alıp yerine kayyum atayan, parti içi hizipleşmeyi azaltacağına körükleyen birinin CHP İl Başkanı, HDP'lilere, terör sempatizanlarına, okul arkadaşlarına maaş bağlayan, lay lay lom belediyeciliğini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı ve kadroları yandaşlarla şişiren ilçe belediye başkanlarının olduğu partinin bu hale gelmesi kaçınılmazdı... Bakın daha bu fotoğrafın çekildiği bölgenin CHP İlçe Başkanı ile Belediye Başkanı birbiriyle anlaşamıyor.

Siz neyden bahsediyorsunuz? İlçe Kadın Kolları Başkanı, Belediye Başkanı Cemil Tugay'la birlikte etkinlik yaptı diye İlçe Başkanı Serdar Koç'tan fırça yiyor. Kavgalar bitmeyince sonuç da bu oluyor. Bu fotoğraf, CHP'nin İzmir'de bitişe doğru yol aldığının fotoğrafıdır.