CHP İzmir’in 1000 liralık yemek ayıbı

CHP yöneticileri, lafa geldi mi "Ekonomik kriz var, vatandaş aç" şeklinde algı oluşturmaya çalışıyor. Söylediklerine inanılacak olsa, ülke ekonomisi batmış, Türkiye toz duman olmuş durumda! Ancak bu söylemler yıllardır dile getirilmesine rağmen ülkemiz, arada yaşanan bazı geçici sıkıntılara rağmen bölgedeki haklarından taviz vermeden önemli bir güç olma yönünde ilerliyor. İşte CHP'li yöneticilerin "Vatandaş aç" sözünü daha sık kullanmaya başladığı bir dönemde CHP İzmir Başkanlığı, skandal bir yemek düzenledi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait Fuar İzmir'de düzenlenen yemek, bu yazının kaleme alındığı saatlerde henüz başlamamış olsa da, dün akşam gerçekleştirildi.

DENİZ YÜCEL'İN HATASI

"Ne olmuş bir yemekten ne çıkarmaya çalışıyorsunuz?" diyenleriniz olacaktır. Hayır... Bu yemekten çok şey çıkar. Çünkü bu yemek kişi başı 100-200 lira değil tam 1000 lira ücretle düzenlendi. Üstelik yeri de bir kamu kuruluşu olan Büyükşehir imkanlarıyla sağlanmış olmasına rağmen... Birçok CHP'li bu parayı vermek istemediği için bazı ilçe belediye başkanları toplu bilet alıp etrafındakilere dağıttı. Siz hem "Vatandaş aç" diyeceksiniz hem de kişi başı 1000 liradan yemek düzenleyeceksiniz. Bu ne yaman çelişki derler adama. Bu resmen vatandaşla dalga geçmekten başka bir şey değil. Ayıp... Birçok ilçe yönetimini görevden alan, örgütte birlik ve beraberliği sağlamaya çalışmak yerine çatışmaları daha da körükleyen CHP İl Başkanı Deniz Yücel, bu yemekle bir hata daha yapmış oldu. Böylece partisine verdiği zararlara bir yenisini ekledi.

MESLEK ODALARINA KARŞI AK PARTİ-CHP ORTAK TEPKİSİ ÖNEMLİ

İzmir siyaseti bu hafta özlediğimiz bir 'şıklığa' da sahne oldu. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'i makamında ziyaret etti ve aralarında sıcak bir görüşme gerçekleşti. İki isim birlikte Narlıdere Kentsel Dönüşüm Planları ile ilgili açılan davaları değerlendirdi. Narlıdere'deki kentsel dönüşüm, hükümet ve CHP'li ilçe belediyesinin işbirliği ile yapılmaya çalışılıyor. İlçenin 15.7 hektarlık bölümünü kapsayan Narlı ve Çatalkaya mahalleleri 2013 yılında Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edildi ve bu alanın dönüşümü için yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Narlıdere Belediyesi'ne verildi.

BELEDİYE-BAKANLIK İŞBİRLİĞİ

Narlıdere Belediyesi ise, dönüşüm çalışmalarının yapılması için 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planları hazırladı. Geçtiğimiz aylarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarılan planlara Şehir Plancıları Odası ve bazı kişiler dava açtı. Sürekli, ziyarette yaptığı açıklamada, "Ortaklaşa yapılan bir plan. Eksiksiz kusursuz çalışıldı. Halk memnun. Odaların dava açmasını uygun bulmuyorum. Kararı mahkemeler verecek. Ancak dava açmak demokratik bir haktır ancak yerli yersiz dava açılmasını doğru bulmuyorum" dedi. Engin ise, "Dava sürecine belediye olarak dahil olduk. Plana sonuna kadar sahip çıkacağız. Mahkeme sorunu iptal bile olsa yine düzenlemeler yapılacak ve o plan uygulanacak" diye konuştu. Kentte birçok gelişimi açtıkları davalarla sekte vuran odalara karşı AK Parti'nin İl Başkanı ve CHP'nin de Belediye Başkanı düzeyinde verdiği bu ortak tepki, kent tarihine çarpıcı bir not olarak düşüldü. Bazı meslek odalarına kalacak olsak İzmir'de kentsel dönüşüm herhalde 1000 yıl falan gerçekleştirilemez.