Soyer’in canlı yayın faturası: 6 milyon lira

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer 2 yıl sonra koltuğunu büyük ihtimalle bırakmak zorunda kalacak. Ancak İzmir, onun müsrifliğinin, savurganlığının faturasını yıllarca ödemeye devam edecek. Tıpkı 10 yıl görev yaptığı Seferihisar Belediyesi'nde olduğu gibi... Gidişat bunu gösteriyor....

İşte son bomba...

Soyer'in 3 yılı doldurmak üzere olduğu görev süresi boyunca ulusal TV kanallarında canlı yayınlara çıkmak için ödediği paranın en az 6 milyon lira olduğu anlaşıldı... Hani kendisini ara ara TV programlarında görüyoruz ya o yayınların hepsi paralıymış. Bunun faturasını İzmirliler olarak biz ödüyormuşuz... Yani kimse, Soyer'i kara kaşı, kara gözü için canlı yayına çıkarmıyormuş...

ÜSTELİK ARACI DA CHP'Lİ ÇIKTI

Üstelik, bu canlı yayın işlerini ayarlayan, organize eden kişi de CHP İstanbul İl eski Başkanı Can Özyedierler çıktı diyelim de bir şok daha yaşayın...

Bununla ilgili önümde 3 ihale belgesi var. Birinci ihaleye 2020'de canlı yayın, ulusal ve yerel TV kanalları medya planlama hizmeti alımı için çıkılmış. Bu ihaleye tek talipli olan Özyedierler'e ait Rota Açıkhava Reklam, 2 milyon 788 bin liralık teklifiyle kazanmış. İkinci ihalede ise, 2021'de... Aynı şirket bu ihaleyi de 2 milyon 842 bin liralık teklifiyle almış.

PAZARLIKLA YİNE AYNI ŞİRKETE

Soyer, geçtiğimiz haftalarda daha küçük çaplı ulusal ve yerel TV kanalları ile FM radyolarında duyuru yayını ve ulusal TV canlı yayın hizmet alımı için çıktığı son ihaleyi de pazarlık usulüyle aynı firmaya 432 bin liraya vermiş. Üç ihalede toplam fiyat 6 milyon lirayı geçiyor... Nasıl ama? Tam Soyer'e yakışan bir tablo değil mi? Bu şekilde har vurup harman savurulmuş yüzlerce ödeme kalemi bir araya toplandığında ortaya devasa rakamlar çıkıyor ve sonrasında da giderek batmakta olan bir belediye...

DEMOKRASİDEN NEDEN KORKUYORSUNUZ?

Bu yazıyı kaleme aldığım saatlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de katıldığı tören nedeniyle 19.30'a ertelenen Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı henüz başlamamıştı. Yalnız Meclis gündeminde İzmir'e yakışmayacak çok büyük bir ayıp vardı. O da her meclis toplantısında yer alan ve meclis üyelerinin kent sorunlarıyla ilgili düşünce ve dileklerini iletme fırsatı bulduğu "Gündem dışı konuşmalar" bölümü gündemden çıkarılmıştı.

BU MADDEYLE HEP SORUNU OLDU

Soyer, söze geldi mi "demokrasi" diyor ancak göreve geldiğinden bu yana meclis üyelerinin serbestçe konuşabildikleri bu gündem maddesiyle hep bir sorunu oldu. Önce bu konuşmaları sınırlamak istedi. Hatta kendisini eleştiren AK Partililere, "Demokrasi bazılarına bol geliyor" bile dedi. Şimdi ise, bu maddeyi toptan kaldırdı. Gerçek demokratlık irade gerektirir. Tribünlere oynamaktan başka bir şey bilmeyenler demokrat olamazlar.

SON DAKİKA NOTU: Dün akşamki Meclis toplantısında AK Parti'nin itirazı üzerine, gündem dışı konuşmaların artık Meclis başlangıcında yapılacağı açıklandı.