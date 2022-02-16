CHP’den İzmir’de Şintoizm, Şamanizm ve Paganizm mesajı

CHP alem parti! İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de bir enteresan!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sözde bir helalleşme kavramı attı ortaya ve "Muhafazakar dünyayla helalleşmemiz lazım" dedi. Hesapta dindar kesimle diyalog kuracaklardı. Ancak 'Dervişin fikri neyse zikri de odur' denilir ya... İşte CHP'nin İzmir'deki son icraatı da böyle bir şey...

Biliyorsunuz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün İzmir'deydi. Kemal Bey'in açılış kurdelesini kestiği İl Başkanlığı'nın yeni binasında ilginç bir manzara çıktı ortaya...

İl Başkanı Deniz Yücel, binayı gezdirdiği CHP liderini bir ara üzeri kitaplarla dolu bir masanın bulunduğu odaya götürdü.

ÖZELLİKLE GÖRÜNMESİ İSTENMİŞ

Bu kitaplar üst üste konulmuştu ancak bazılarının dik konularak dikkat çekmesi istenmişti. O ismi özellikle okunması istenen kitaplar, "Şintoizm", "Paganizm" ve "Şamanizm"di... Şamanizm ise, Türklerin Müslüman olmadan önceki eski dinleri...

Şintoizm ise, Japonya'nın yerel dini...

Hatta eski yüzyıllarda resmi diniydi.

Paganizm ise, 20. yüzyıldan itibaren tek tanrılı dinler öncesindeki eski pagan dinlerinin canlandırılmasıyla yeniden gündeme getirilmiş bir kavram. Yani bu işi kim organize etmişse, burada fotoğraf çekileceği hesaplanmış ve bu kitaplar özellikle isimleri okunacak şekilde konulmuştu...

DENİZ YÜCEL'İN KENDİ PAYLAŞIMI

Yanlış anlaşılmasın tabii ki, bu dinleri de bilmek, anlamak gerekiyor... Muhafazakar kesimde de bu dinlerle ilgili bilgi sahibi olan veya olmak isteyen çok sayıda kişi vardır.

Kimse kimsenin dini inancına karışamaz.

Herkesin dini inancı kendisine... Ancak CHP'nin muhafazakar kesimle sözde diyalog kurmak istediğini söylediği bir dönemde bu kitapları insanların gözünün içine özellikle sokmak da ne oluyor? Üstelik bu fotoğrafı paylaşanın da CHP İl Başkanı Deniz Yücel'in bizzat kendisinin olması bence soru işaretlerini daha da artırıyor.

SOYER'İN BİZE ZARARI: 772 MİLYON LİRA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in göreve geldikten sonra sadece aldığı iki yanlış kararın İzmir'e faturası çok büyük oldu. Soyer, Buca Metrosu ihalesini en düşük teklif sahibine değil, 529 milyon lira fazla teklif eden ikinci sıradaki firmaya verdi. Öte yandan Karşıyaka'daki opera binası ihalesinde en yüksek teklif veren ortaklıktaki 'özel şart' hükmünü yerine getiren Avusturyalı firmanın projeden çekilmesinin ardından Ankaralı Çağdan Mühendislik'in işe devam etmesine onay vermesi de 102 milyon liralık bir zarara sebep oldu. Bu durum Sayıştay raporlarında da yer aldı. Avusturyalı firma Kasım 2019'da projeden çekilmiş ve belediye tek başına daha önce opera sahnesi inşa etmiş olma şartını tek başına taşımayan Ankaralı firmanın işe devam etmesine izin vermişti.

O günkü dolar kuruna göre 102 milyon lira 18 milyon 894 bin dolar yapıyordu. Bu para bugünkü kur üzerinden hesaplandığında 243 milyon liraya tekabül ediyor. Yani sadece bu iki olayda bile Soyer'in İzmir'e faturası toplamda 772 milyon lirayı buluyor.

Bu da bu köşeden tarihe not düşülsün!