Soyer ve Özkan’ın ‘Grup Başkanvekili’ kapışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'nin Grup Başkanvekilliğini 3 yıldır yürüten Mustafa Özuslu'nun söz verdiği gibi önümüzdeki Nisan ayında bu göreve artık talip olmayacağı ve yerine yeni bir ismin getirileceği yönünde kulislerde konuşulanları sizlere aktardık.

Ardından da CHP İzmir'de yaptığı çalışmalarla sivrilen isimlerden biri olan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün bu göreve talip olacağını 'Kulağıma Gelenler' köşesinde gündeme taşıdık.

YARIŞ ERKEN BAŞLADI

Bu yazılarımızın ardından CHP içindeki grup başkanvekilliği yarışı erken başladı.

Gümrükçü, belki bu göreve talip olurken böyle bir hesap yapmamış ve sadece Meclis üyeleri arasındaki gücüne güvenerek bu yola çıkmış olabilir ancak anlaşılan o ki, bu yarış adım adım Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan arasındaki yeni bir kapışmaya dönüşüyor.

SOYER CEPHESİ ALARMDA

Neticede Gümrükçü, Genel Başkan Başdanışmanlığı da yapan Tuncay Özkan'la birlikte siyaset yapıyor. Bu somut bir gerçek. Özkan da dün bir açıklama yaparak topa girdi. Özkan, Gümrükçü'nün bu girişiminden haberdar olmadığını söylese de kendisine verdiği açık destek Soyer cephesini alarma geçirdi. Bu demeç Gümrükçü'nün adaylığına adeta hançer vurdu. Çünkü işin ciddiyetini anlayan Soyer cephesinin, süreci oluruna bırakmak yerine etkili bir strateji oluşturmak için çalışmaya başladığı belirtiliyor.

FARKLI ALTERNATİFLER

Soyer, Gümrükçü ne kadar başarılı bir belediye başkanı olursa olsun ve kendisiyle ikili ilişkileri ne kadar iyi olursa olsun böyle stratejik önemdeki bir görevi Özkan'ın ekip arkadaşına bırakmak istemeyecektir. Bu nedenle adayını, Gümrükçü gibi güçlü bir adayla seçim yarışına sokmamak ve işi riske atmamak için elinden geleni yapacaktır.

Bu arada Özkan'ın demecinin ardından Soyer cephesinde geçtiğimiz yıl "Bu görevi son kez yapacağım" sözü veren Özuslu'nun bile tekrar sahaya sürülmesinin gündemde olduğu öne sürülüyor.

Neticede siyasette "verilen sözü çiğneme" çok karşılaştığımız bir alışkanlık. Bu gelişmeler de gösteriyor ki, Nisan ayına kadar CHP yine fokur fokur kaynayacak...

GÖZLER CHP'Lİ BAŞKANLARDA!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gıdada KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşürülmesinin ardından AK Partili belediyelerde su fiyatına yüzde 7 indirim yapılacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin belediye başkanlarına su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapmaları talimatını verdi. Ege'de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Partili... Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de MHP'li.

Şimdi gözler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'de... Bakalım onlar da bu 'halkçı' uygulamaya katılabilecekler mi göreceğiz, tabii Türkiye'nin diğer bölgelerindeki CHP'li belediye başkanlarının da...