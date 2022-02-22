Öyle sadece CHP’den istifayla yırtamazsın Bülent Efendi!

Buca Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Bülent Uygur'un marifetini okumuşsunuzdur. Kadın bedeni üzerinden cinsel içerikli birçok sözün yer aldığı paylaşımı her kesimin tepkisini çekti.

İyi Parti kontenjanı üzerinden seçilen Bülent Uygur, bu skandalın faturası olarak CHP'den istifa etmiş. Daha doğrusu partisi CHP ile gelen tepkileri dindirmek için böyle bir formül bulmuşlar... Ancak öyle yağma yok! Bu iş bu kadar ucuz değil...

MECLİSTEN DE AYRILSIN

Eğer, siz ortaya böyle bir rezillik saçtıysanız bunun bedeli sadece CHP'den ayrılmak değildir Bülent Efendi! Oh ne güzel iş! Bu paylaşımla tüm kadınlarımızı incit üzerine de "Bak CHP'den istifa ettim" diyerek işin içinden sıyrılmaya çalış... Meclis üyeliğinden de istifanı bekliyoruz Bülent Efendi!... Edene kadar da bu işin peşindeyiz...

Murat Bakan bir 'trol' gibi!

İzmir'de bazı belediye başkanları, ilçelerinde TOKİ yatırımı söz konusu olunca işi hemen siyasete döküyor.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da akıl almaz açıklamalarla TOKİ'nin henüz somut bir projeye dönüşmeyen, hatta hayata geçirilip geçirilmeyeceği bile belli olmayan yatırım düşüncesini karalamaya çalıştı. Şimdi de CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan almış sazı eline.

DEMOGRAFİK YAPI DEĞİŞCEK Mİ?

Demiş ki, "Bu proje dar gelirli vatandaşlara değil, AK Partili seçmenlere yapılıyor.

Amaçları demografik yapıyı değiştirerek dışarıdan belli bir nüfus getirmek ve seçimlerde kendine oy verecek yapı oluşturmak" demiş. Böyle bir şey mümkün mü Allah aşkına! Kaç bin kişi getirecekler de Karaburun'da seçimi alacaklar. Murat Bakan, bize yaptığımız bir haberle ilgili 'trol' iftirasında bulunmuştu ancak kendisi burada adeta bir trol gibi konuşmuş...

'Mekanın' sahibi Özgür Özel

CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel gelmiş Gaziemir'e.. CHP'li Başkan Halil Arda, 1000 günde yaptıklarını Özel'e anlatmış. Arda ve Özel birlikte ilçeyi gezmişler. Ben bu gezinin fotoğraflarına baktım da Özgür Özel, sanki "Mekanın asıl sahibi benim" gibi dolaşıyordu. Eee haklı! Ne de olsa Gaziemir'de adaylık için pek şans tanınmayan Halil Arda'yı Genel Merkez'e pazarlayıp aday yaptıran bizzat kendisiydi. Bakalım Özgür Özel'in gücü adından sürekli skandallarla söz ettiren ve kendi partisinin ilçe örgütüyle bile kavgalı olan Halil Arda'nın ikinci kez aday gösterilmesine de yetecek mi?

Cebinden ödersin Ekrem Başkan!

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, meydan düzenlemesi kapsamında tarihi kalenin önüne 4 tane büfe dikti. Çeşme halkı da doğal olarak ayaklandı. Biz de bu gelişmeleri manşetimizden gündeme getirdik. Şimdi Ekrem Bey, meydanda basın mensuplarıyla bir araya gelmiş ve "Biz bu büfeleri yapacağız. Eğer Çeşmeli beğenmezse 1 saat içinde kaldırırız" demiş...

CEBİNDEN ÖDEMESİ GEREKİR

Kusura bakma Ekrem Bey!

Sen halkın kasasından yüzbinlerce lirayı buraya gömeceksin. Tüm itirazlara rağmen bundan geri adım atmayacaksın.

Sonra da Çeşmeli isterse buraları yıkıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edeceksin öyle mi? Peki o büfeler için harcattığın paralar ve emeğin bedeli ne olacak? O parayı da cebinden ödeyecek misin? Sen önce onu söyle bize! Halkın parasını böyle yap-boz belediyeciliği oynayarak savuramazsın...