CHP’li başkanlar alem dönüşü polise mi yakalandı?

CHP İl Başkanı Deniz Yücel, bir süredir Urla'da yaşıyor. Bu arada Urla Belediye Başkan adayı olmayı çok istediği konuşulan CHP İlçe Başkanı Hakan Özbadur'la da maşallah aralarından su sızmıyor. Urla'da günlerdir konuşulan ve İzmir siyaset dünyasına da yansıyan bir iddia var. Bu iddiaya göre, Yücel ve Özbadur, bir akşam alkol aldıktan sonra evlerine dönüşte polise yakalanmamak için ana arteri değil tali bir yolu kullanıyorlar.

HATIRLI KİŞİLERİ ARAMIŞLAR

Genelde alkollü araç kullananların uyguladığı bu yöntemi bilen polis ise, bu yolda denetim yapıyor. Özbadur ve Yücel'in içinde bulunduğu araç da polis tarafından durduruluyor. Arabayı bir iddiaya göre Özbadur diğer bir iddiaya göre ise, Yücel kullanıyor.

Yine iddiaya göre daha önce ehliyetine 2 yıllığına el konulan Özbadur ve yanındaki Yücel, alkollü yakalanınca bir yerleri arayarak polise işlem yaptırmıyorlar.

Mevkileri gereği topluma örnek olma yükümlülüğü bulunan iki ismin bu şekilde araç kullandığına inanmak istemiyorum.

DOĞRU MU BEYLER?

Ancak önce CHP içinden duyduğum bu iddiayı Urla'da konuştuğum çok sayıda kişi de anlatınca Yücel ve Özbadur'a bunun doğru olup olmadığını sormaya karar verdim.

Evet beyler!

Bu iddialar doğru mudur? Eğer doğruysa bunu başta parti örgütü ve seçmeniniz olmak üzere örnek olmanız gereken topluma nasıl izah edeceksiniz? Yok bu iddialar doğru değilse de söyleyin de bu şayialar sona ersin...

VEKAMP'A KIYILMASIN!

İzmir Çeşme'nin en nadide yerlerinden biri de Çeşme'de Ilıca Mahallesi Punta mevkiindeki Vekamp alanı.

Ağaçlarla kaplı bir cennet. Bugün sayfalarımızda da okudunuz buradaki 21 parsel arsayı Vekamp'ın yaratıcısı Doktor Binbaşı Halis Temel'in kurduğu adını taşıyan vakıf satışa çıkardı. Bu arsayla daha önce Folkart ilgilenmiş ancak satış arazinin mülkiyet haklarıyla ilgili sorunlar nedeniyle gerçekleşmemişti.

ARKAS DA BİR DÖNEM İLGİLENMİŞ

Ayrıca yine burasıyla ünlü işadamı Lucien Arkas da zamanında ilgilenmiş. Hatta buradaki arsaların vakıf tarafından ihale ile satışına karşı çıkan Halis Temel'in mirasçılarının avukatı Ziya Ertürk'ün söylediğine göre Arkas, burası için o dönem 30 milyon doları gözden çıkarmış ancak o satış da gerçekleşmemiş. Ertürk, şimdi yurtdışından Türk kökenli bir alıcı bulduklarını ve bu kişinin bu arsalara 30 milyon dolar verdiğini öne sürüyor. Burası satılır mı satılmaz mı bilemiyoruz.

Ancak İzmirliler olarak Çeşme'de Halis Temel'in büyük emeklerle yarattığı bu doğa harikasının yok olmasına asla izin vermememiz ve burasının doğal yapısının korunmasını sağlamamız gerekiyor.