Ukrayna gibi olmamak için...

Ukrayna'da dış destekli siyasiler, ABD, NATO ve Avrupa'nın verdiği 'gazla' ülkelerini ateşe attı. Uygulanan NATO'cu ve batı yanlısı politikalarla Rusya'yı savaşa kışkırttılar.

Ukraynalı siyasetçilerin yaptığının bedelini şimdi bir halk ödüyor. Ukrayna halkının yanında hiçbir batı ülkesi yok.

Sadece silah ve mühimmat gönderip, savaşın şiddetlenmesini sağlıyorlar o kadar! Bebeklerin bile hedef alındığı savaştan gelen görüntüler ise, yüreklerimizi sızlatıyor. Bizim de tarihimizden bildiğimiz 'Moskof mezalimini' şimdi Ukraynalılar yaşıyor.



ATATÜRK'E MİNNETİMİZ ARTIYOR

..Ve Ukrayna'da yaşanan bu acı tablo, Kurtuluş Savaşı'nı yapan atalarımız ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğumuz minneti daha da artırıyor.

Atatürk ve Türk milleti, Sevr Anlaşması'yla parçalanan bir ülkeyi tekrar ayağa kaldırdı. Vatanımızı işgale kalkışan güçleri defettiler. Anadolu'yu ve Trakya'yı Türk Milleti'ne yeniden vatan kıldılar.

Atatürk "Yurtta sulh cihanda sulh" diyerek o dönem için doğru bir strateji ortaya koydu. Bu strateji sayesinde İkinci Dünya Savaşı'na girmedik ve yeniden bir savaş yıkımı yaşamaktan kurtulduk. Ancak günümüzdeki şartlar artık, eğer uyanık olmaz isek, yeni bir Kurtuluş Savaşı verme mecburiyetinde kalabileceğimizi gösteriyor.



ETRAFIMIZ ADIM ADIM SARILIYOR

ABD, güneyimizde terör örgütü PKK/YPG'yi belki bugün Ukrayna'ya verdiğinin onlarca katı silahla donattı.

Türkiye, yaptığı askeri harekatlarla bu kuşatmayı yarmayı başardı ancak o silahlar hala teröristlerin elinde ve her an Türkiye'ye karşı kullanılabilecek halde tutuluyor. Öte yandan ABD'nin hemen yanı başımızdaki yerlerde yaptığı asker ve silah yığınağı dikkat çekiyor. Bu arada en büyük orduya sahip ikinci üye ülkesi olduğumuz NATO gerçekten bizimle dost mu?



15 TEMMUZ'UN ARKASINDAKİLER

Unutmayalım ki daha 6 yıl önce ülkemiz, 15 Temmuz hain işgal girişimine maruz kaldı. Eğer FETÖ'cü hainler başarılı olsaydı bugün parçalanmış ve anahtarı başkalarına teslim edilmiş bir ülke olacaktık. Peki NATO, 15 Temmuz'da yaşanılan FETÖ'cü hain darbenin neresindeydi? Bizim yanımızda olmadığı gibi, darbecilerin de karşısında değildi.



NATO'YA SELAM ÇAKIYORLAR

Bugün FETÖ liderini kim kendi ülkesinde besliyor?

Durum böyleyken bizde de bazı siyasiler, içeride adeta açıktan ABD tezlerini işliyorlar, NATO'ya selam çakıyorlar...

NATO ve Amerikancı söylemlerle Türkiye'nin yaşadığı güvenlik tehlikesini halkın gözünde önemsiz hale getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar.



DAHA UYANIK OLMAMIZ GEREK

İşte tüm bunlar da bizim her zamankinden daha uyanık olmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Algı operasyonlarıyla bazılarının artık mizah malzemesi yaptığı "Su uyur düşman uyumaz" atasözü öyle boş yere söylenmiş bir söz değil...

Eğer, bugün güney ve kuzeyimizdeki, doğu ve batımızdaki tehlikelere karşı bir rehavete, bir gaflete kapılırsak yarın birileri bugün Ukrayna'ya yaşatılanı bize de yaşatmak isteyebilir.

O yüzden ikinci bir Kurtuluş Savaşı verme mecburiyetinde kalmamak için su uyusa da biz uyumamalıyız.

Son 20 yılda yürütülen milli savunma sanayi hamlesini daha da büyütmeli ve ekonomimizi de buna göre hazırlamalıyız.