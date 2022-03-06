Özkan, Yücel ve Nalbantoğlu ile dalga mı geçti?

Gazetecilikte bazen gündem dolu dizgin gidiyor ve bu nedenle zaman zaman bazı önemli ayrıntılar üzerinde çok duramayabiliyoruz. Bugün geriye dönük bir tarama yapacağım ve yazmaya fırsat bulamadığım ve güncelliğini hala koruyan iki konuyu aktaracağım... Birincisi CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'ın bir sözü ile ilgili. Özkan'ın geçtiğimiz günlerde bir internet sitesine röportaj verirken İl Başkanı Deniz Yücel ve Parti Meclisi Üyesi Rıfat Nalbantoğlu ile ilgili söylediği bir söz arada kaynadı. Özkan, Nalbantoğlu ve Yücel'in olası milletvekili adaylığına ilişkin soruya "Arkadaşlarımız siyasi performanslarıyla İzmir'e çok büyük katkılar sunuyorlar, inanılmazlar. Bu nedenle arkadaşlarımız nerede olursa olsun, hangi makamda olursa olsun kente katkıları çok büyük olur" şeklinde manidar bir cevap verdi.

ÖVER GİBİ YAPARKEN YERDİ

Nalbantoğlu'nun bugüne kadar Soyer'e arka çıkmak için yaptığı bir iki açıklama dışında kente bir katkısını görmedik. İl Başkanı Yücel de CHP ilçe örgütlerini tarumar etmekle meşgul... Yani iki ismin de kente bugüne kadar hiçbir somut katkısına şahit olamadık. Bu çok net. İşte Özkan da burada iki ismi övermiş gibi yaparak yeriyor, bir anlamda dalga geçiyor diye düşünüyorum. Buna edebiyatta "istidrak sanatı" deniliyor. Özkan da burada özellikle de "İnanılmazlar" ifadesini kullanırken resmen bu sanatın doruklarına çıkmış...

BUĞRA GÖKÇE'DEN FOTOĞRAFLI 'MESAJ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Tunç Soyer ile Genel Sekreter Buğra Gökçe'nin arasına Buca Metrosu ihalesinden dolayı kara kedi girdi. Soyer, Gökçe'yi görevden alacaktı ancak bu girişimi CHP Genel Merkezi'nden döndü. Kulislerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun işleri Soyer'in tek başına götüremeyeceği gerekçesiyle "Şimdi genel seçim sürecindeyiz, bir de İzmir'de sorun çıkmasın. Gökçe şimdilik devam etsin" dediği konuşuluyor. İşte iki ismin arasına kara kedi sokan Buca Metrosu'nun temeli geçtiğimiz 14 Şubat'ta atıldı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN GÖZÜ BİZDE"

Gökçe, bu temel atma töreninin ardından o gün çekilmiş manidar bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf, bu anlattıklarımın özeti gibiydi. Buğra Gökçe, arkasında durduğu Soyer'e gülerek bakıyor, bu sırada Kılıçdaroğlu da onlara doğru bakıyor. İnsan bu fotoğrafı görünce acaba Gökçe, Soyer'e "Benim üzerime fazla gelme. Bak beni burada tutan Genel Başkan'ın gözü üzerimizde" şeklinde mesaj mı veriyor diye düşünmeden edemiyor.