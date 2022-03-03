KRİZ DERİNLEŞİYOR... Soyer, Gümrükçü’ye randevu vermiyor

CHP İzmir örgütü gündeminin ilk sıralarında kayyumla yönetilen ilçelerdeki kongreler ve Nisan ayında Büyükşehir Belediyesi CHP Grubu'nda seçilecek grup başkanvekilinin kim olacağı tartışması yer alıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu lafa geldi mi iktidara yürüdüklerini söylüyor ancak İzmir'deki örgüt, harıl harıl kendi içerisinde birbirine karşı mücadele ediyor... CHP klasiği işte...

SOYER, ARAYIŞ İÇİNDE

Özellikle Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün grup başkanvekili adayı olacağını açıklamasının yarattığı kriz giderek derinleşiyor. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile yakın siyaset yapan Gümrükçü'nün meclis üyeleri arasında da etkin bir isim olduğu için grup içinde bir seçim yapılması halinde ipi göğüsleyebileceği yorumları yapılıyor. Özkan'la karşı kutuplarda siyaset yapan Soyer ise, Gümrükçü'nün önünü nasıl keseceğini düşünüyor. Dün de yazdım eski hakim Murat Aydın'ın Soyer cephesinin adayı olması bekleniyor. Ancak aktardığım gibi O'na da tepkiler var.

BİR HAFTADIR SES YOK

Bu arada mevcut Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu ile yola devam edilmesinin de gündemde olduğu söyleniyor ancak Meclis'te AK Parti'nin etkili muhalefetine cevap veremeyen ve başarısız olduğu ortada olan Özuslu'nun yeniden bu göreve getirilmesinin zor olduğu da aşikar.

Bu arada krizi büyütecek bir gelişme oldu. Aldığım bilgilere göre Soyer, neden aday olduğunu ve ne yapmak istediğini anlatmak için kendisinden randevu isteyen Gümrükçü'ye 1 haftadır randevu vermedi. Gümrükçü'nün yakın çevresine, "Eğer bu randevu verilmezse o zaman kesin aday olurum" dediği ifade ediliyor.

DENİZ YÜCEL VE TUNÇ SOYER EL ELE TUTUŞTU!

CHP demişken... Şu dönem İzmir siyasetinde herkesin dilinde bir dönemin kavgalı isimleri CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yakınlaşması da yer alıyor. Yücel, 2020'deki il ve ilçe kongreleri döneminde, o süreçte Genel Başkan Yardımcısı da olan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'la birlikte Soyer'e karşı ittifak kurmuştu. Ayrıca Utku Gümrükçü ile de çok sıkı fıkıydı. Soyer, iki kez Kılıçdaroğlu'na gidip Yücel'i şikayet etmişti ama il kongresinde Genel Başkan desteğiyle yeniden seçilmesinin önüne geçememişti.

Yücel ve Soyer, şimdi aralarında nasıl bir mutabakata varmışlarsa, çok yakınlaştılar.

Grup Başkanvekilliği seçiminde de Yücel'in Soyer'i desteklediği ve bir dönem yakın arkadaşı olan Gümrükçü'nün adaylığına sıcak bakmadığı belirtiliyor.

BATUR'UN DESTEĞİ DE SOYER'E

Bu arada bir ara Deniz Yücel'e şoförlü korsan makam aracı bile tahsis edecek derecede yakın olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'dan da Soyer'e destek açıklaması geldi. Batur, "Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinin belediye başkanının kendi çalışacağı grup yönetimini seçme hakkı olduğuna inanıyorum" dedi.

Yücel'in desteği ve Batur'un bu açıklaması grup başkanvekili seçiminde Soyer'in elini rahatlatan gelişmeler oldu. Ancak Nisan'a daha çok var. O zamana kadar CHP içinde daha çok ittifak kurulur ve dağılır...