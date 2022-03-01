İzmir Büyükşehir’in Ankara Temsilciliği ne iş yapar?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir Ankara Temsilciliği varmış. Temsilci de Utku Zırığ isimli biriymiş. Bu kişi sosyal medya adreslerinde kendisini 'İzmir Büyükşehir Ankara Temsilcisi' olarak tanıtıyor.

Bu sıfatla görüşmeler yapıyor, misafirler ağırlıyor. Hatta geçenlerde Ankara'da Egeli sivil toplum kuruluşlarının birarada yer aldığı EGEM Platformu temsilcilerini ağırlamış.

Belediyede içlerinde önemli konumda olanların da olduğu birçok isme sordum, böyle bir temsilcilikten hiçbirinin haberi yoktu. Google'da arattım, bu temsilcilikle ilgili hiçbir yerde bir şey yazılmamış.

NEYİ GİZLEMEYE ÇALIŞIYORLAR?

Temsilci Zırığ'ı aradım, ulaşamadım.

Kendisine mesaj gönderdim, bana belediyenin basın bürosuyla görüşmem gerektiğini söyledi. Basın bürosundakiler ise, gönderdikleri Soyer'e yönelik düzenlenmiş vasat övgü bültenlerini haber değeri görüp kullanmadığımız ve üzerine de Başkan Tunç Soyer'i eleştirdiğimiz için bizimle zaten konuşmuyor. Anlayacağınız, koskoca belediyeden kimse bize, bu Ankara Temsilciliği'nin ne iş yaptığı cevabını veremedi.

Ancak, bu temsilcilikle ilgili kulağıma "Umarım doğru değildir" dediğim ilginç söylentiler geliyor. Madem kendileri bir bilgilendirme yapmıyor, sorularımıza cevap verme cesareti gösteremiyor, biz de buradan kamuoyu önünde soruyoruz...

NALBANTOĞLU'NA HİZMET Mİ?

■ Bu temsilcilik hangi ihtiyaçtan dolayı kuruldu ve ne işe yarıyor?

■ Bu temsilcilikte 3 kişinin çalıştığı ve bu büronun kullamında bir VIP minibüs olduğu iddiaları doğru mudur?

■ Bu VİP minibüsün Başkan Tunç Soyer'in CHP Parti Meclisi'ne soktuğu Rıfat Nalbantoğlu'na Ankara seyahatlerinde hizmet verdiği iddiaları gerçek midir? Bu iddialar doğruysa 'doğru', yanlışsa 'yanlış' deyin de burada yazalım. Zaten Soyer, Nalbantoğlu'nu PM'ye sokabilmek için Türkiye'nin her yerinden CHP delegelerinin yakınlarını İzmir'de işe aldı. Üzerine bir de belediye kasasından Nalbantoğlu'na Ankara'da bu şekilde bir lojistik destek veriliyorsa bu büyük bir skandaldır.

CHP GRUBU'NDA AYDIN RAHATSIZLIĞI

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile siyaset yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün önümüzdeki Nisan ayında Büyükşehir Belediyesi CHP Grubu'nda yapılacak grup başkanvekilliği seçiminde aday olduğunu açıklamasının ardından kulisler hareketlendi.

Son kulisler Başkan Tunç Soyer cephesinin bu görev için eski hakim Murat Aydın ismi üzerinde uzlaşma sağladığı yönünde. Ancak bu durum CHP'li meclis üyeleri içinde büyük bir rahatsızlık da doğurdu. Karşıyaka Belediyesi Personel A.Ş'den başkan olarak maaş alan Aydın'ın siyasi tecrübesi yetersiz bulunuyor.

Parti örgütünden gelmeyen, 3 yıl önce paraşütle CHP'den meclis üyesi adayı yapılan bir isim Aydın... Rahatsızlık duyan CHP'li meclis üyeleri, Aydın'ı hem siyaseten hem de kentsel sorunlar konusundaki birikimi açısından yeterli bulmuyor ve bu ismin etkili AK Parti muhalefetine karşı yetersiz kalacağını düşünüyor. Bir de eğer önceden bir uzlaşı sağlanmaz ve grup başkanvekilliği seçimi gerçekten yapılırsa Aydın'ın Gümrükçü karşısında hiçbir şansı olamayacağı endişesi de taşıyorlar.