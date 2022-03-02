CHP’li belediyeye dava açan CHP Disiplin Kurulu üyesi

CHP Bayraklı İlçe eski Başkanı Pınar Susmuş, depremde hasar gören mülkü için belediyeden 600 bin lira tazminat talep ettiğinde ortalık karışmıştı. Susmuş, ardından yönetim içinde yaşanan istifalarla birlikte koltuğundan olmuştu. Şimdi benzer bir olay da Karşıyaka'da patladı. CHP İl Disiplin Kurulu Üyesi olan Selahattin Güzel'in de bir dönem dershanesinde hizmet alım sözleşmesiyle görev yaptığı Karşıyaka Belediyesi'ne bu görevi çerçevesinde bir alacak davası açtığı yönünde istihbarat aldım. Bana davanın yeni duruşmasının Karşıyaka İş Mahkemesi'nde 12 Mayıs'ta görüleceği bilgisi verildi. Tabii, bu da gazeteci olarak ilgimi çekti...

"HAKKIM VARSA BU SUÇ MU?"

Ben de sormak için Güzel'i aradım...

Ancak beklemediğim bir tepkiyle karşılaştım.

Kendisinin de bir gazetede köşe yazdığını ifade eden Güzel, "Ben böyle bir haberi, haber kabul etmem. Böyle bir şey yazarsınız, size dava açarım. Ben CHP İl Disiplin Kurulu üyesi olarak eğer ki hakkım varsa bu suç mu olur yani?" dedi. Ben de "Doğru değil mi? Doğruyu yazdıktan sonra neyin davasını açacaksınız ki?" dedim. O ise, "O, benim bileceğim bir şey" cevabını verdi.

HABER DEĞERİ TAŞIYOR

Saygı duyarım. Ancak şunu da belirtmek zorundayım... Ben Selahattin Hocamızı belediyeye dava açtığı için yargılamıyorum. Kimsenin de yargılama hakkı olduğunu düşünmüyorum.

Dediği gibi bu bir suç değil. Tabii ki bir haksızlığa uğradığını düşünüyorsa böyle bir dava açmaya da hakkı var. Yargı da kendisini haklı görürse o parayı belediyeden çatır çatır alır.

Ancak, CHP İzmir İl Diplin Kurulu'nun bir üyesinin partisinin belediyesine böyle dava açması da her zaman haber değeri taşır... Tıpkı Pınar Susmuş'un Bayraklı Belediyesi'nden tazminat talep etmesinde olduğu gibi...

İZMİR'İN PARASI BÖYLE SAVRULUYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borcunu 3 yılda 3-4 milyar liradan 12 milyar liranın üzerine çıkaran ve artık borç ödemelerinin bellerini büktüğünü itiraf eden CHP'li Başkanı Tunç Soyer, tam bir "protokol belediyeciliği" yapıyor. Soyer, İzmirlilerin bazılarının adını bile duymadığı dernek ve vakıflarla işbirliği protokolü imzalayıp bunlara para aktarıyor ya da yaptıkları etkinliklerin masraflarını üstleniyor.

İzmir kentinin sorunlarının çözülmesi konusunda yıllardır fikir işçiliği yapan stratejik planlama uzmanı Ali Rıza Avcan, oturmuş ve tek tek çıkarmış...

46 DERNEK VE 17 VAKIF

Soyer 3 yılda 46 dernek ve 17 vakıfla protokol imzalayıp bunlara para aktarmış.

Turuncu Dernek, Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi, Uluslararası Suluboya Derneği, Pi Gençlik Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu Derneği gibi derneklere vermiş de vermiş... Tek tek bakıldığında belki ödenen çok büyük rakamlar değil ancak yeküne vurduğunuzda ortaya devasa rakamlar çıkıyor.

Büyükşehir Belediyesi, tabii ki, kentteki sivil toplum kuruluşlarına destek verecek ancak en azından eski Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde olduğu gibi ölçü ve kıvamı iyi tutturmak en doğrusu olur.