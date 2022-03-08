Ege’nin kriminal belediye başkanları!

İzmir ve Ege'deki belediye başkanları için çember giderek daralıyor.

Urla Belediye Başkanıyken tutuklanan ve FETÖ üyeliği suçlamasıyla 6 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP'li Burak Oğuz, görevden uzaklaştırıldı. Cezası onanırsa tekrar hapse girecek. Menemen Belediyesi'nde CHP'den seçilen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, hurda yolsuzluğu davası çerçevesinde tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. Aksoy tahliye oldu, en son hakkında adli kontrol şartı da kaldırıldı.

HALKI DÜŞMANLIĞA TAHRİK

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da, "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama", "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılanıyor. Skandal ilk ortaya çıktığında söz konusu paylaşımları yaptığını reddetmeyen CHP'li Arda, şimdi bunları kendisinin yaptığını kabul etmiyor. Mahkeme, sosyal medya şirketinden gelecek yazıya göre karar verecek.

SUÇU MUHASEBECİYE ATTI

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da Mordoğan meydan ihalesini kanunen yasak olmasına rağmen CHP'li bir meclis üyesinin firmasına verilmesiyle ilgili "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" iddialarıyla yargılanıyor. Hakkında 10 yıla kadar hapis isteniyor. Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan Erdoğan, suçu eski Mali Hizmetler Müdürü Gülay Güngör'e attı ve "En büyük hatamız o dönemki Gülay Güngör hakkında şikayetçi olmamamızdır" dedi.

MAFYA DAVASINDA YARGILANIYOR

Öte yandan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de ilçedeki bir manavı mafyaya kurşunlattığı gerekçesiyle 7.5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Ege'de kriminal anlamda en çok başı ağrıyan başkan ise, kuşkusuz Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu...

Özlem Hanım hakkında ikinci dava da açıldı. Daha önce 5 ihalede usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle FETÖ'nün- Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'ın da aralarında bulunduğu 17 sanıkla birlikte Çerçioğlu hakkında da 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Bu dava sürerken şimdi de ASKİ'ye alınan yazılımlarla ilgili yürütülen ihaleye fesat karıştırılması soruşturmasında Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 33 sanık hakkında dava açıldı.

Çerçioğlu için bu davada da 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ile 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 10 yıl hapis istendi.

Adliye koridorlarının müdavimi olan bu başkanların işi çok zor. Kimse hakkında kesin hüküm çıkmadan suçlu kabul edilemez. Ancak yargılanan bu başkanların bazılarının hapis cezası almadan bu işten yırtmaları pek mümkün gözükmüyor.

Sonucu hep birlikte göreceğiz.

DENİZ YÜCEL'E GOL ALP ERSEN'E TOKAT

CHP Tire İlçe Kongresi'nde, adaylardan Nejat Bozkurt, İl Başkanı Deniz Yücel'in desteklediği ilçe örgütünün geçici yönetim başkanı Şenol Sardoğan'a şans tanımadı.

Böylece Kınık'ta başkanlıktan istifa ettirdiği İsmail Yılmaz'ın önceki hafta yapılan kongrede yeniden seçilmesiyle gol yiyen Deniz Yücel, bu kongrede de ikinci golü yemiş oldu. Çünkü, Bozkurt'u geçtiğimiz günlerde görevden aldığı İlçe eski Başkanı Hakan Şenoyar destekliyordu. Tire kongresinde Yücel gol yerken, İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen de 'tokat' yedi. Çünkü Ersen, kongreye müdahale etmiş, hatta eşi Burcu Yılmaz Ersen'i bile Sardoğan'ın yönetim kurulu aday listesine yazdırmıştı. Ancak o da hüsrana uğradı.