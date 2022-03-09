Aydın’ı Teksas’a çevirdiler: Cinayet, silahlı yaralama, yolsuzluk ve FETÖ...

Aydın'da neler oluyor? Şehir adeta Teksas'a döndü. Kentten maalesef üst üste kötü haberler geliyor, yolsuzluk iddiaları, silahlı ve sopalı saldırılar eksik olmuyor. Kuşadası eski belediye başkanı Lütfi Suyolcu, 16 Mayıs 1995'te uğradığı silahlı saldırı ile öldürülmüştü.

CHP'nin etkili isimlerinden Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, 2016 yılından kentteki bir restoranda ayağından kurşunlandı.

Önceki yıl İncirliova'nın İyi Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, saldırıya uğradı. Haziran 2021'de Aydın'ın Didim ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Deniz Atabay ve şahsi avukatına bir restoranda kimliği belirsiz kişiler tarafından beyzbol sopalı saldırı gerçekleştirildi. Atabay kanlar içerisinde kaldı.

KURŞUNLAR KONUŞUYOR

Bu yılın Ocak ayı sonunda da Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, belediye otopark girişinde silahlı saldırıya uğradı. Turan 4 el ateş edilen saldırıdan yara almadan kurtuldu ancak ortaya saçılan rüşvet iddiaları mide bulandırdı.

Dün de Kuşadası'nda bir önceki dönemin Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı'ya bir restoranda silahlı saldırıda bulunuldu. Fail bir garsondu. Ancak azmettiricisi var mı şimdi o araştırılıyor.

Bu son haber geldiğinde ben de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve şu anki Ankara ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyi okuyordum. Gelen bu yaralama haberiyle irkildim.

FETÖ'NÜN ÇÖREKLENDİĞİ KENT

Ayrıca FETÖ'nün belediyeler imamı olarak bilinen ve şu an hapiste olan Erkan Karaarslan'ın da en çok Aydın'da çöreklendiği de bir gerçek... Kentte gerçekleştirdiği eylemleriyle ilgili hakkında birçok yolsuzluk ve usulsüzlük iddiası bulunan Karaarslan'ın Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bazı üst düzey yöneticilerine yüzbinlerce lira gönderdiğini geçtiğimiz günlerde ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna dayanarak manşetimizden gündeme getirdik. Gördüğünüz gibi Aydın'ı izlerken insanın adeta başı dönüyor.

Türkiye'nin en güzel kentlerinden biri olan Aydın'a çok yazık ediliyor. Aydın bu tür olaylarla anılmayı hak etmiyor...

'TOPUKLU EFE' TOPUKLAYACAK MI?

Aydın'da 5 ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 17 kişi hakkında geçtiğimiz yıllarda açılan davada Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu için 6 yıldan 14 yıla, FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan için ise 9 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istendi. Aydın ASKİ'deki yazılım ve donanım yolsuzluğu iddiasıyla yeni açılan davada Özlem Hanım için 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 10 yıl hapsi isteniyor.

VEKİL OLMAK İSTİYOR İDDİASI

Bu köşede dün de yazdım. Kimse suçluluğuyla ilgili hakkındaki yargı kararı kesinleşmeden suçlu ilan edilemez.

Hukukta masumiyet karinesi denilen bir kavram var. Eğer suçsuzsa Çerçioğlu da bu davalardan beraat eder. Ancak Aydın siyaset kulislerinde bugünlerde Çerçioğlu ile ilgili konuşulan milletvekili adaylığı iddiası dolaşıyor. Söylendiğine göre Çerçioğlu, hakkında açılan bu davalara karşı dokunulmazlık zırhı elde etmek için önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimde istifa edip CHP'den milletvekili adayı olmak istiyormuş.

Yani "Topuklu Efe" olarak nam salan Çerçioğlu'nun TBMM'ye kaçacağı, bir diğer ifadeyle "topuklayacağı" iddia ediliyor! Süreçte ne olacağını hep birlikte yaşayıp göreceğiz...