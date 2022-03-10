İzmir’de ikinci ‘onursal koordinatör’ vakası Karşıyaka’da patladı

İzmir'de başta Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer olmak üzere bazı başkan eşleri belediye işlerine karışmaya pek bir meraklı. Nitekim bunun Neptün Hanım dışındaki en uç noktası Gaziemir'de yaşandı. Gaziemir'de bir dönem kocasından daha etkili olan Belediye Başkanı Başkan Halil Arda'nın eşi Deniz Arda, kendisini belediyede "onursal koordinatör" ilan etti. Üzerinde bu unvanın yazılı olduğu kartvizit bile bastırıp dağıttı.

ÖZNUR TUGAY İLAN ETTİ

Yeni Asır olarak Gaziemir'deki "onursal koordinatör" vakasını Türkiye'ye duyurmuştuk.

Gündeme damga vuran haberimiz 'trend topic' listesinde de ilk sıraya kadar yükselmişti.

Şimdi İzmir siyasetinde ikinci 'onursal koordinatör' vakasını da habercilik tabiriyle buradan patlatıyoruz.

Evet Karşıyaka Belediyesi'nde de Gaziemir'i aratmayacak bir tablo yaşanıyor...

Birçok belediye etkinliğinde eşi Cemil Tugay ile birlikte boy gösteren Öznur Tugay, Instagram'da yeni bir hesap açtı ve kendisini başkan eşi olmanın dışında belediye yönetimi için hiçbir resmi unvanı olmamasına rağmen Karşıyaka Belediyesi'nin sanat ile kadın ve aile politikalarının sorumlusuymuş algısı oluşturdu.

Buradaki fotoğrafta da göreceğiniz gibi Öznur Hanım, hesabın kendisini tanıtım bölümünde "Karşıyaka Belediyesi... Sanat Projeleri... Kadın ve Aile Politikaları" ifadesini kullanıyor. Öznur Hanım'ın bu yaptığı ne etik, ne de doğru.

BAKALIM CHP NE DİYECEK?

Gaziemir'deki skandalın ardından CHP, Deniz Arda'nın belediyedeki işlere karışması konusunda önlem aldı. Deniz Hanım, yine belediyede işlere karışsa da artık öyle çok ön plana çıkamıyor. Karşıyaka'da Öznur Tugay'ın kendisini belediyenin sanat projeleri ve kadın-aile politikaları sorumlusuymuş gibi göstermesi de siyaset gündeminde tartışma yaratacaktır. Bakalım CHP, Öznur Hanım için de bir tedbir alacak mı, göreceğiz? Eğer almazsa "O zaman Deniz Arda'nın suçu neydi? Gücünüz O'na mı yetti?" sorusu gündeme gelir.

ESHOT DARBESİ BAŞKANIN KARDEŞİNE YARADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaburun ile Urla arasında sefer yapan belediye otobüslerinin hareket saatlerinin değiştirilmesi vatandaşı mağdur etti. Hafta içi Karaburun'dan saat 09.00'da kalkan ESHOT otobüsü seferi 10.50'ye alındı. Öğrenciler, çalışanlar ve özellikle randevusu olup da hastaneye gidecek insanlar bu değişiklikten dolayı mağdur oldu.

Peki bu değişiklik ilçede kime yaradı?

Karaburun Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın Karaburun-İzmir seferleri yapan dolmuşların üye olduğu kooperatifin başkanı olan kardeşi Hakan Girgin'e...

35 LİRA ÖDEMEK ZORUNDALAR

Sabah 09.00'da belediye otobüsü olmayınca vatandaşlar, Urla ve İzmir'e gelmek için mecburen dolmuşlara 35 lira ödemek zorunda kalıyor. Tabii, bu kararı alan Karaburun değil Büyükşehir Belediyesi ancak ilçede şimdi herkes ortada hiçbir gerekçe yokken 09.00'daki otobüs seferlerinin kaldırılmasının arkasında Belediye Başkanı Erdoğan ve kardeşi Hakan Girgin'in olduğunu konuşuyor...

Kimseyi suçlamak istemeyiz ama umarız bu söylentiler doğru değildir ve bu kararda ilçede konuşulduğu gibi Girgin kardeşlerin parmağı yoktur...