Muhasebecilerden CHP PM Üyesi Nalbantoğlu’na tokat

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in siyasetteki en önemli yol arkadaşı...

Kendilerinin söylediğine göre birbirlerine "yoldaş" diye hitap ediyorlar. Soyer, CHP Kurultayı'nda Nalbantoğlu'nu PM'ye seçtirebilmek için Türkiye'nin her yerinden parti delegelerine, nasıl olsa maaşlarını kendi cebinden ödemeyeceği için belediyede iş sözü verdi. İzmir'de CHP'li gençler iş beklerken kurultayın ardından yüzlerce kişi başka şehirlerden getirilerek Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlatıldı.

SADECE 4 ÜYE SOKABİLDİ

Soyer, Nalbantoğlu'nu iş vaadiyle PM'ye seçtirmeyi başardı ancak 'yoldaşına' İzmirli muhasebecilerden çok sert bir tokat geldi.

İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda uzun yıllardır Nalbantoğlu hegamonyası yaşanıyordu. Nalbantoğlu'nun kurduğu ve başında olduğu oda üyelerinden oluşan Çağdaş Grup, kimi aday gösterirse seçimi 33 yıldır o kazanıyordu. Bu seçimde de Müfit Yıldırım'ı aday gösterdiler. Ancak hafta sonu yapılan oda genel kurulunda Çağdaş Grup, 9 kişilik yönetim kuruluna sadece 4 üye sokabildi. İlk açıklanan geçici sonuçlarda 5 üye soktuğu duyurulan Çağdaş Grup'un yönetim kurulu üye sayısı yapılan itirazın ardından geçersiz oyların elenmesiyle 4'e düştü. İşin ilginç yanı odada Nalbantoğlu'nun hegamonyasından bıkan CHP'li mali müşavirler bile rakip gruplara üye verdi.

PROTOKOL İMZALADILAR

Sonuçta oda yönetimine Meslekte Birlik Grubu'ndan Şerif Yıldız, Çağdaş Demokrat Grup'tan Mehmet Doğan, Değişim Grubu'ndan Ertuğrul Davutoğlu ve Beyazıthan Güngelen ile son yapılan itirazın ardından Cumhuriyetçi Grup'tan Erhan Yaşar girdi.

Çağdaş Grubu'n temsilcileri ise Mehmet Kuzu, Fatma Karakan, Şehriban Çördük ve Namık Peker oldu. Listenin 5. sırasında yer alan grubun başkan adayı Müfit Yıldırım seçilemedi. Konuyla ilgili dün Şerif Yıldız ile görüştüm. Muhalif gruplar olarak seçim öncesi aralarında ortak yönetim için bir protokol imzaladıklarını belirterek, "Birlikte yönetme irademizi ortaya koyduk.

O yüzden yeni başkan bizim içimizden çıkacak. Protokolümüzde nisbi temsile göre görev dağılımı yapılmasını öngörmüştük. Buna göre Değişim Grubu en çok oyu aldı. Başkan onlardan olur ya da belki dönüşümlü bir başkanlık modeli de olabilir. Son protokolü yapmadık ama birlikte yönetme irademiz net. 4 grup olarak odamızı hiçbir şekilde siyasete karıştırmadan yöneteceğiz" dedi.

MYK'YA DA GİREMEMİŞTİ

Yıldız'a Çağdaş Grubu devirmeyi nasıl başardıklarını sordum. "Meslektaşlarımız yönetimden çok bıkmıştı. CHP'li olanlar bile bunu söylüyordu" diyen Yıldız, "Çağdaş Grup'un daha önceki yıllardaki başarısı üyelerimiz içindeki yüzde 20'lik tabanını organize edip sandığa getiriyordu ve sandığı alıyordu. Biz 4 grup olarak bu defa sandığa gelmeyenleri getirdik" diye konuştu. Nalbantoğlu, CHP'de PM'ye girdikten sonra genel başkan yardımcılarının bulunduğu Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) girmeyi çok istedi. Ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, buna vize vermedi.

En son Aydın Milletvekilini MYK'ya aldı ancak Nalbantoğlu'nu almadı. Orada hüsran yaşayan Nalbantoğlu, gücünün asıl kaynağı olan İZSMMMO'da da kaybetti.

Bakalım önümüzdeki yıl yapılacak seçimde Soyer'in desteğiyle milletvekili adayı yapılacak mı, yoksa orada da eli boş mu kalacak, hep birlikte göreceğiz.