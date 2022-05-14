Deniz Yücel’den İl Sekreteri’ne ‘ego’ operasyonu!

İzmir sokaklarında inceleme gezilerini elleri cebinde yaparak dikkat çeken CHP İl Başkanı Deniz Yücel, kent siyaset tarihine 'egosunu kurtaran kaptan' olarak geçmeyi başardı! 5 Mayıs'ta bu köşede Yücel'in CHP İl Sekreteri Fulya Alçay'ı görevden alıp yerine Ahmet Yıldız'ı getirmek için aylar önce yaptığı girişimi anlatmıştık.

Yücel'in bu değişikliği, Alçay'ı destekleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve ilçe örgütünün partiyi son anda basması nedeniyle yapamadığını anlatmıştık. Bu daha önce basına yansımamış, siyaset açısından önemli bir kulis haberdi ve biz de bunu okuyucularımıza aktardık.

GURUR MESELESİ YAPTI

Ancak bu yazımız Bay Deniz'i çok incitmiş. Bu işi gurur meselesi haline getiren Yücel, bizim bu yazımızın daha mürekkebi kurumadan önceki gün Alçay'ı görevinden aldı ve daha pasif bir görev olan Kadın Politikaları ve Kültür Sanattan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına kaydırdı.

Bunu yaparken örgütten sorumlu il başkan yardımcılarını da görevden alarak yerlerine birinci bölgede İsmail Yüzer, ikinci bölgede Serdedil Coşkuner'i getirdi. Yücel'in giriştiği ancak yapamadığı ve artık unuttuğu bu değişikliği aylar sonra bir köşe yazısının ardından yapması hiç şık olmadı. Bu ne siyasi yoldaşlığa ne de siyasi liderliğe sığar.

BÜYÜKŞEHİR'E YAKIN İSİMLER

Öte yandan Yücel, son aylarda daha önce arasının açık olduğu Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le çok yakınlaştı.

Buradaki fotoğrafta da gördüğünüz gibi artık 'kanka' oldular. Böyle bir süreçte Soyer, belediye bürokrasinde operasyonlar yaparken Yücel'in de eş zamanlı olarak il yönetiminde bu değişikliklere gitmesi manidar oldu. Bu arada CHP'de Yücel'in örgütlerden sorumlu il başkan yardımcılıklarına getirdiği Yüzer ve Coşkuner'in il yönetimi içinde Büyükşehir'e en yakın isimler olduğu ve Yücel-Soyer yakınlaşması çerçevesinde göreve getirildikleri konuşulmaya başlandı.

ZİKZAK ÜSTÜNE ZİKZAK

Büyükşehir Belediye eski Başkan Aziz Kocaoğlu'nun İl Başkanı seçtirdiği Deniz Yücel, bir ara Kocaoğlu'nun yıldızının hiç barışmadığı İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'la yakınlaşmış ve il kongresi sürecinde Soyer'e karşı ittifak yapmıştı. Özkan artık İl Başkanlığı'nın kapısından içeri girmezken Yücel, şimdi de Soyer'le yakınlaşarak siyasi zikzaklarına bir yenisini eklemiş oldu.

'KOLOMBİYA KAHVE FESTİVALİ' EKSİKTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i can-ı gönülden tebrik ediyorum!

İzmir, körfez kirliliğinden çarpık kentleşmeye kadar birçok sorunla boğuşadursun o yine fark yaratmayı başardı!

Sanki kentin tüm sorunlarını halletmiş gibi bugün öğleden sonra Karantina'da 'Kolombiya Kahve Festivali' düzenliyor. Bir yandan "Millet aç aç" diye algı oluşturmaya çalış, diğer yandan masraf edip böyle bir etkinlik düzenle. Yani içmeye ayranı olmayanların tahterevalli ile gezmeye gitmesi gibi bir durum. Soyer, neyin kafasını yaşıyor anlamak mümkün değil!