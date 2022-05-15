Soyer’den İZSU Genel Müdürü’ne ültimatom!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir yandan Genel Sekreter Buğra Gökçe'yi kurumdan göndermeye hazırlanırken diğer yandan İZSU için de önemli bir hamle yaptı.

Soyer'in İZSU'da içlerinde genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının da bulunduğu kapsamlı bir kadro operasyonuna hazırlandığı geçtiğimiz günlerde basına yansıdı. Haberlerde İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan'a yakın isimlerin de görevden alınacağı ve bunun kurumda genel müdür değişikliğine yönelik bir hazırlık olabileceği belirtiliyordu.

Konuyu araştırdım.

KUM SAATİ DOLMAYA BAŞLADI

Kaynaklarımdan elde ettiğim bilgiye göre, Soyer, görüştüğü Genel Müdür Özkan'a "çalışmalarından memnun olmadığını" söyleyerek adeta bir ültimatom verdi. Gelen bilgiye göre, Soyer, Özkan'a bir yapılacaklar listesi iletti ve bunların tamamlanması için de bir süre vermiş. Anlayacağız Özkan için bu görüşmenin ardından kum saati dolmaya başladı. Soyer'in bu sürede söylediklerinin yapılmaması halinde kendisini görevden alacağını Özkan'a ilettiği kaydediliyor.

Süre ne zaman dolacak öğrenemedim ancak sızan bilgiler Soyer'in isteklerinin verdiği süre içerisinde tamamlanmasının çok zor olduğu yönünde.

İLÇE BELEDİYELERİ ŞİKAYETÇİ

Soyer'i Özkan'a ültimatom verme noktasına getiren sebeplerin başında özellikle ilçe belediye başkanlarının, İZSU çalışmalarıyla ilgili yaptıkları şikayetler olduğu öne sürülüyor. Kaynaklar, Özkan'ın göreve geldiğinde sokaklarda yaptıkları altyapı çalışmalarının ardından açılan çukurların kapatılması için belediyenin ihaleye çıkmasını beklemek yerine İZSU'nun doğrudan kendisinin ihale yapması için Soyer'den yetki aldığını kaydetti. Ancak çukurların kapatılması konusundaki sorunların buna rağmen çözülemediği ifade edildi. Bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak ve Soyer, Tunceli lobisinin destek verdiği konuşulan Özkan'ı, tanıdığı sürenin dolmasının ardından görevden alabilecek mi?

ERDOĞAN EN GÜÇLÜ ADAY

Özkan'ın gitmesi halinde yerine en güçlü aday ise, İZSU Genel Müdür Yardımcılığı yapan İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube eski Başkanı Gürkan Erdoğan olarak gözüküyor.

Soyer'in Oda başkanlığından transfer ettiği Erdoğan ile diyaloğunun çok iyi olduğu, Erdoğan'ın Soyer'e direkt olarak ulaşabildiği kaydediliyor.

Özkan'ın yerine ayrıca Tunceli lobisinin desteklediği öne sürülen bir diğer Genel Müdür Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu'nun da getirilebileceği konuşuluyor.

Geçtiğimiz dönem Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı olan Köseoğlu, Soyer tarafından Büyükşehir'e transfer edilmişti.

Bu arada ESHOT Genel Müdür Yardımcısı olan Konak Belediye eski Başkan Yardımcısı Kerim Özer'in de bu görevi istediği kaydediliyor.