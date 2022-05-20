‘Bizim Eko’ ‘Bizim Ego’ya dönüştü!

Siyaset ve güç insanı değiştiriyor. Bir zamanlar mütavazi olan bir insan eline gücü geçirince birden bire "astığım astık kestiğim kestik" psikolojisine kapılabiliyor. İşte bunun en güzel örneği Çeşme Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ekrem Oran... Oran için eskiden ilçede "Bizim Eko" denilirdi. Dobralığı ve vatandaşa yakınlığıyla tanınırdı. Ancak Oran, başkan olduktan sonra içindeki "ben"i o kadar ön plana çıkarmaya başladı ki tanınmaz hale geldi.

VATANDAŞA "HOŞT" BİLE DEDİ

Kendisine tepki gösteren bir vatandaşa "Hoşt" dedi. Mesaj grubunda tartıştığı bir muhtara "Kısa kes, haddini bil" diye çıkıştı.

Bunlar hep belgeleriyle Yeni Asır'a haber oldu. Oran dün de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde, kortej yürüyüşü sırasında lise öğrencilerden oluşan bandonun önüne, zabıtaya öğrencileri ittirerek, belediye bandosunu geçirmeye çalıştı. Bu sırada tepkilerin hedefi olan Oran'ın, itiraz eden bir vatandaş için zabıtalara "Alın bunu buradan" demesi kameralara yansıdı. Bu söz "Bizim Eko"nun nasıl "Bizim Ego"ya dönüştüğünü cümle aleme bir kez daha gösterdi.

PARİSLİ AYŞEN SOYER'DEN DAHA FAZLASINI İSTİYOR!

Yılın büyük bölümünde Paris'te yaşamasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce Grand Plaza Yönetim Kurulu Üyesi olarak her ay maaş ödenen Prof. Dr. Ayşen Uysal, daha fazlasını istiyor. Geçtiğimiz günlerde Paris'ten doçent ve profesör arkadaşlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ağırlatarak belediyeye bağlı Akdeniz Akademisi'ne "Toplumsal Eşitsizlikler Sempozyumu" düzenleten Prof. Dr.

Uysal, baklayı ağzından çıkardı.

"ENSTİTÜ KURULMASINI" İSTEDİ

Uysal, sempozyumda Soyer'e belediyenin Paris 8 Üniversitesi'yle ortak bir sosyal araştırmalar merkezi kurulmasını önerdi. Soyer'in ise, böyle bir merkez yerine "İzmir Planlama Ofisi" kuracağını söylediği belirtiliyor. Veren nasıl olsa "kendi cebimden değil İzmirlinin parasını veriyorum" diye düşünüp yağdırmaya devam edince Prof. Dr. Uysal da haklı olarak "daha daha" demeye başladı!

KOTAN GENÇLERİ KANDIRDI MI?

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, geçtiğimiz günlerde Karşıyaka İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak İnanır'ı görevden alarak partiyi karıştırmıştı. Şimdi de 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Ankara'da düzenlenecek gençlik yürüyüşüyle ilgili kriz çıkardı. Karabağlar Gençlik Kolları'ndan 204 genç Ankara'ya gidemedi.

"ANKARA'YA GİTMEYECEĞİM" DEMİŞ

Karabağlar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Fatma Gül Uysal, Burak Kotan'ı söz verdiği halde Ankara'ya gidiş için araç ayarlamamakla ve gençleri boş yere 5 saat bekletmekle suçladı. Dün Uysal ile görüştüm. Çok konuşulacak şu iddiayı dile getirdi: "Kotan, yaşanan krizin ardından bize Ankara'daki etkinliğe kendisinin de gitmeyeceğini söyledi.

Ancak şu an kendisi Ankara'da." Uysal'ın söyledikleri doğruysa Kotan'a bu yaptığı hiç yakışmadı.