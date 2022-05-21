Ucubeler için ‘kalacak’ diyen kurula suç duyurusu

Çeşme'de en son kendisine tepki gösteren vatandaş için zabıtalara "Alın bunu" talimatı vererek gündeme gelen CHP'li Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçe meydanına yaptırdığı 4 büfe ile UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne aldığı tarihi kalenin siluetini bozdu.



Ancak tüm tepkilere rağmen bu büfelerle ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan şok bir karar geldi. İlçede yaşayan ünlü sinema sanatçısı Salih Güney'in CİMER'e yaptığı başvuruya yanıt veren İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, "Onaylı koruma amaçlı imar planı ve plan notları doğrultusunda hazırlandığı anlaşılan uygulamaların devam etmesine karar verilmiştir" dedi.



SAVCILIĞA BAŞVURDU

Bu kararın ardından konu artık yargının işi haline geldi. Çünkü, ünlü sanatçı Güney, bu cevabın ardından soluğu Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alarak Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulundu. Güney, kurulun görevi ihmal ve kasten yerine getirmeme suçu işlediğini öne sürdü. Dilekçesinde yapılan bu büfeler nedeniyle Çeşme Kalesi'nin UNESCO'nun Geçici Listesi'nden çıkarılma tehlikesi olduğuna dikkat çeken Güney, bunun hem ilçenin hem de Türkiye'nin zararına olacağını vurguladı.



BİR KAMU YARARI YOK

CHP'li Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın bu büfelerle ilgili "Beğenilmezse 1 saatte yıkarız" şeklinde demeçler verdiğine dikkat çeken Güney, bu sözlerin büfelerin sadece Başkan'ın kendi isteği için yapıldığının ve kamu yararına bir projelendirme olmadığının dolaylı yoldan itirafı olduğunu dile getirdi. Güney, dilekçesinde "Çeşme Belediyesi, İzmir 1 Numaralı Kültürel Varlıklarını Koruma Müdürlüğü kanunen verilmiş görevlerini ihmal veya kasten yerine getirmediklerinden dolayı suç işlemektedirler" ifadelerini kullandı.



Güney ile dün konuştuk. Bu işin peşini bırakmayacağını ve sonuna kadar takipçisi olacağını vurguladı. Bunca tepkiye rağmen bu 4 büfenin orada kalması için neden böyle ısrar ediliyor anlamak mümkün değil.

"Soyer'in zirvesinde CHP kurucuları yok sayıldı"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Örgütü'nde görev almış eski parti yöneticilerine çalışmalarıyla ilgili bir sunum yaptı. Ancak, sunum için gelenlerin Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki salonu bile dolduramadığı dikkat çekti. Bu arada CHP İzmir Kurucu İl Başkan Yardımcısı ve geçtiğimiz dönem Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Necati Yıldız'dan bu zirveyle ilgili şok bir çıkış geldi.



'ZAHMET EDİP BAKSALARDI'

Bir paylaşım yapan Yıldız, toplantıda CHP'nin kurucu yönetimlerinin yok sayıldığını ifade etti. Yıldız, "Çağrılılar listesine kurucu il ve ilçe yöneticilerinin dahil edilmemiş olması yanlıştır. Zira, ne Soyer ne de CHP'nin günümüzdeki yöneticileri, 1992 yılında partinin hangi şartlarda açıldığını ve bu açılışı gerçekleştirenlerin yaptığı maddi ve manevi fedakarlıkları bilmiyor olabilirler. Ancak, CHP'nin bugünkü yöneticileri zahmet edip arşive bakmış olsalardı, en azından kurucu İzmir İl Başkanı Erol Güngör ve arkadaşlarını yok hükmünde saymamış olurlardı" ifadelerini kullandı.