İhalelerin tartışılan ismi Gökçe İzmir’den gidiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe’nin bir aksilik çıkmazsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı olacağı öne sürülüyor. İzmir’de hep ihaleler konusunda eleştirilen Gökçe, bugüne kadar bir çok kez haber konusu oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, gidiyor.

Dün de yazdığımız gibi son anda bir aksilik çıkmazsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçiyor, orada Genel Sekreter Yardımcısı olacağı öne sürülüyor. Bana biraz imkansız gibi görünse de Başkan Ekrem İmamoğlu tarafından bir süre sonra Genel Sekreter yapılacağı iddialarını dillendirenler bile var... İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından 2014'te Ankara Çankaya Belediyesi'nden getirilip kurumun 2 numaralı koltuğuna oturtulan Gökçe, özellikle ihaleler konusunda hep tartışmaların odağında yer aldı. Belediyede bir ara büyük inşaat ihalelerinin neredeyse tamamının Gökçe'nin geldiği Çankaya merkezli firmalar tarafından almasıyla oluşan 'tesadüf' de dikkat çekti. Biz de bu 'tesadüfü' manşet yaptık.

AGRA'NIN YÜKSELİŞİ

Gökçe'nin en çok tartışıldığı konu ise, kendisinin ardından Ankara'dan İzmir'e gelen işadamı Özgür Aktepe'nin kurduğu Agra Kent Hizmetleri şirketinin Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı iş ve ihaleler oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile özel bir uçakta baş başa fotoğrafı da bulunan partinin Ankara İl eski Başkan Yardımcı Aktepe, Gökçe'nin ardından İzmir'e gelip sıfırdan kurduğu şirketle önce Büyükşehir ihalelerini alan firmalara alt yüklenici oldu. Böylece elde ettiği iş bitirme belgeleriyle Büyükşehir'in ihalelerinde asıl yüklenici olarak boy göstermeyi başardı. Büyükşehir'e bugüne kadar yüz milyonlarca liralık iş yaptı. En son 107 milyon liraya Örnekköy'de mezarlık yapım işini üstlendi. Yeni Asır olarak bu ilginç 'tesadüfü' de defalarca haber yaptık.

Gökçe, Kadınlar Günü'nde paylaştığı bu fotoğrafla tepki çekmişti.

SAVUNMASI ÇÖKTÜ

Gökçe ise, bu firmayla hiçbir ilişkisi olmadığını savundu. Bu konudaki bir haberimize gönderdiği tekzip metninde avukatı Burak Güner aynen şunu ifade etti: "Müvekkilin ne haberde ismi geçen firmayla ne de haberde ismi geçen kişiyle herhangi bir bağı ve irtibatı bulunmamaktadır." Ancak bunun doğru olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Yeni Asır olarak bu savunmayı iki haberimizle çürüttük.

İlk olarak Gökçe'nin daha Ankara günlerinde Twitter'daki yazışmalarını ortaya çıkardık. İki ismin Ankara döneminden kanka çıktığını kamuoyuna duyurduk.

Agra'nın kurucusu Özgür Aktepe ile Gökçe arasındaki bağ, Gökçe'nin annesinin Aktepe'nin düğün fotoğrafına yaptığı yorumla da ifşa olmuştu.

Ayrıca Gökçe ve Aktepe'nin arkadaşlığın da ötesinde ailece bile görüştüklerini belgeledik. Aktepe'nin geçtiğimiz yıllarda hayatını birleştirdiği ve Agra'da ortak olduğu eşi Ceren Topraktaş Aktepe ile birlikte fotoğraflarına yer verdiği Instagram'daki bir paylaşımına Gökçe'nin annesi Şeyma Gölge Gökçe'nin yaptığı "Vay yakmıştınız ortalığı çocuklar" yorumunun görselini yayınladık.

TESADÜFLER ÇARPICI ANCAK

Gökçe son olarak Büyükşehir Belediyesi'nin skandala dönüşen Buca Metrosu ihalesiyle ilgili tartışmaların içinde yer aldı. Buna göre Gökçe, 3 milyar 329 milyon liralık teklif veren Yapı Merkezi-Nurol ortaklığına verilmesini savunuyordu. Soyer ise, bu ortaklıktan 392 milyon lira daha yüksek teklif sunan Gülermak Ağır Sanayi firmasına verilmesi gerektiğini söylüyordu. Sonunda Soyer'in dediği oldu. Ancak aralarında oluşan güven bunalımı ikiliyi bugünkü ayrılık noktasına getirdi.

Gökçe'nin ihalelerle ilgili tartışmaların odağında yer aldığı şeklindeki ifademiz sakın yanlış anlaşılmasın.

Ortadaki bu 'tesadüfler' çok dikkat çekti ancak Gökçe'nin bu ihalelere bırakın 'fesat karıştırmayı' doğrudan veya dolaylı en ufak şekilde müdahale ettiği yönünde bugüne kadar kamuoyuna söylenti dışında hiçbir somut bilgi ve bulgu yansımadı.

İSTANBUL'DA NELER YAPACAK?

Buğra Gökçe, bu şekilde biten İzmir macerasının ardından İstanbul'da da önemli bir görev üstleniyor.

Bu durum, CHP içinde bile "Gökçe, parti genel merkezinde hakikaten çok güçlüymüş.

İzmir'den böyle gönderilmesine rağmen kendisine yine güçlü bir koltuk bulmayı başardı" yorumlarının yapılmasına neden oluyor. Gökçe, İstanbul'da hangi icraatlara imza atacak hep birlikte izleyeceğiz.